Fænomenalt spurt-drama

Det holdt utrolig hårdt, men sprinterfavoritten Fabio Jakobsen vandt søndag det belgiske endagsløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Først på de allersidste meter kom feltet buldrende og hentede trioen Jhonatan Narvaez (Ineos), Taco van der Hoorn (Intermarché) og Christophe Laporte (Jumbo-Visma), der havde ligget i front.

Quick-Steps sprintertog var kørt i sænk allerede forinden, så Fabio Jakobsen måtte gøre arbejdet selv.

Med den lynhurtige australier Caleb Ewan (Lotto Soudal) i hjulet kørte han frem og tog sejren. Caleb Ewan pressede Jakobsen, men måtte nøjes med andenpladsen.

Fabio Jakobsen har med søndagens triumf allerede vundet syv cykelløb i 2022.

Kasper Asgreen (Quick-Step) var løbets mest fremtrædende dansker, og det var tydeligt, at han havde behov for at vise sig frem.

Lørdag var han forfulgt af uheld i Omloop Het Nieuwsblad og kom aldrig til at spille nogen rolle.

Faktisk var det ikke meningen, at han skulle køre Kuurne-Bruxelles-Kuurne søndag, men han kom med på et afbud og endte med at vise gode ben.

Danskeren var hyppigt synlig i fronten af feltet, og til sidst slap han sågar afsted i et udbrud med stærke ryttere som Matteo Trentin, Thomas Pidcock og Tiesj Benoot.

Quick-Step lod ham give den gas i front, selv om Fabio Jakobsen sad i feltet og lurede på en spurtsejr.

Rytterne i udbruddet kunne dog ikke få samarbejdet til at spille, og med 20 kilometer til mål var Asgreen og flere af de øvrige udbrydere kørt ind igen.

Jhonatan Narvaez, Taco van der Hoorn og Christophe Laporte slog imidlertid kontra, og så måtte Kasper Asgreen på arbejde i front af feltet for at hjælpe sit holds sprintertog.

Quick-Step blev dog voldsomt udfordret og havde svært ved at indhente de tre udbrydere. Til sidst måtte holdet overlade fronten af feltet til Trek, som tog en afgørende bid af forspringet.

På de sidste par hundrede meter buldrede Fabio Jakobsen indenom hele feltet langs reklamebanden i den ene side af vejen, og så snuppede han sejren.