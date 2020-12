Falmet supersprinter får ny chance

Mark Cavendish har skrevet kontrakt med Deceuninck-Quick-Step for 2021

For et par måneder siden græd den tidligere supersprinter Mark Cavendish i afmagt efter klassikeren Gent-Wevelgem i pinefuld erkendelse af, at han måske havde kørt sit sidste løb som professionel.

Uden at imponere nogen stillede han til start i endnu tre løb - og udgik af de sidste to - men alligevel har den 35-årige brite nu udsigt til at køre endnu en hel sæson på cykelsportens højeste niveau.

Lørdag annoncerede det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Step, som har Cavendish' gode ven Brian Holm deltidsansat som sportsdirektør, at Cavendish har 'indvilliget i at genindtræde' på holdet i 2021. Han kørte for holdet i perioden 2013-2015.

- Jeg kan ikke forklare, hvor glad jeg er for at have tilsluttet mig Deceuninck-Quick-Step. Jeg har aldrig lagt skjul på min kærlighed til min tid på holdet, siger Cavendish i en pressemeddelelse.

- Det føles oprigtigt som om, jeg vender hjem, siger Cavendish.

Han forlod Quick-Step til fordel for det sydafrikanske Team Dimension Data, hvor han i sin første sæson brillerede som vanligt i Tour de France. Fire etapesejre vandt han i det års løb, og det bragte ham op på en samlet saldo på hele 30 etapesejre i verdens største cykelløb.

Kun den uforlignelige Eddy Merckx har vundet flere etapesejre i Touren. Cavendish fremstod i de år som den eneste, der kunne true Merckx' rekord på 34 etapesejre, men efter 2016 gik det brat ned ad bakke for ham.

I flere sæsoner var han plaget af skader og sygdom - mononukleose - og var langt fra fordums styrke. Han udgik af Tour de France i 2017 og 2018 og blev ikke udtaget de følgende to år. Sin seneste sejr vandt han i februar 2018, da han kom først over stregen på tredje etape af Dubai Tour.

Indeværende sæson har Cavendish tilbragt på Bahrain-McLaren, som har haft hans nære ven og træner Rod Ellingworth som manager. Ellingworth var arkitekten bag Cavendish' VM-sejr i København i 2011.

Ellingworth forlader også Bahrain-holdet efter denne sæson. Hvor han fortsætter sin karriere er endnu uvist.

