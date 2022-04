Familiekrise: Tour-vinder haster hjem

Tadej Pogačar har langt fra fået den perfekte forberedelse til klassikeren Liége-Bastogne-Liége, hvor den slovenske verdensstjerne kom øverst på podiet i fjor.

UAE Team Emirates oplyser i en pressemeddelelse, at Pogačar torsdag morgen hastede hjem til Slovenien for at støtte sin forlovede Urška Zigart i en alvorlig familiekrise.

Dog skriver UAE, at Tadej Pogačar forventes at vende tilbage til Belgien lørdag, så han kan deltage i det prestigefyldte endagsløb, hvor han er en af favoritterne.

Det er han til trods for både den pludselige familiekrise og onsdagens skuffende resultat i Fléche Wallone, hvor Pogačar ikke kunne sidde med, da bl.a. Dylan Teuns accelererede på Mur de Huy.

- Jeg ser det ikke som en svaghed. Det er et endagsløb, og sådanne ting sker. Nogle gange kan man ikke leve op til sit bedste, mens man andre dage er virkelig god. Så jeg ser det ikke som en svaghed i forhold til søndag, sagde Tadej Pogačar efter Fléche Wallone.

Liége-Bastogne-Liége bliver formegentlig slovenerens sidste forårsløb, idet UAE-stjernen først forventes at køre igen til juni i Tour of Slovenia, inden han senere på sommeren skal forsvare sin gule trøje i Tour de France, der indledes i Danmark.