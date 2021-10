Familien takker efter begravelse

Da Chris Anker Sørensen blev begravet sidste fredag, foregik det uden pressens tilstedeværelse efter ønske fra den afdøde cykelrytters familie.

Både venner og familie var dog velkomne til at sige et sidste farvel til TV 2's vellidte cykelsportsekspert, der omkom i en tragisk trafikulykke i Belgien, kort før han skulle have kommenteret VM i cykling.

Nu har Chris Anker Sørensens bror, Allan Bo Andresen, på vegne af hele familien takket både beskeder, fremmøde og pressens respekt for familiens ønske. Det gør han i et opslag på Facebook.

- Tusind tak, fra hele familien, for al opmærksomheden vi fik i forbindelse med Chris´ begravelse, indleder han.

- Det var overvældende med alle de flotte blomster, kort og varme hilsner. Tak for det store fremmøde til Chris´ begravelse, og undskyld til Jer, vi ikke nåede at tale med.

- Tak til pressen for at respektere, at vi gerne ville holde begravelsen i fred – det var flot af jer – oprigtigt tak, skriver broderen blandt andet.

Chris Anker Sørensens alt for tidlige død fik efterfølgende hans gamle kolleger på TV 2 til at samle ind til familien.