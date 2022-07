Fantastiske Cort i prikker: - En drøm

For Magnus Cort kan det nærmest ikke blive større, efter prikkerne blev sikret på suveræn vis

NYBORG (EKSTRA BLADET): Planen var klar fra morgenstunden. Magnus Cort skulle ende i prikker efter 2. etape.

Og den plan blev udført til punkt og prikke, da den 29-årige EF Education-rytter lørdag var den suverænt hurtigste på de tre danske 'bjerge' Côte d'Asnæs Indelukke, Côte d'Høve Stræde og Côte de Kårup Strandbakke.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Det kan jo nærmest ikke blive større. Et Tour de France i Danmark og så få en af trøjerne. Det er kæmpestort, lød det efterfølgende fra en lykkelig Magnus Cort.

Foto: Claus Bonnerup

- Min plan lykkedes, og det ser måske nemt ud, men sådan var det ikke. Det var knaldhårdt, og der blev kørt for bjergpointene derude. Jeg gravede dybt, men der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig er det hele værd.

I en fuldstændig vild kulisse rundt på Vestsjælland gjorde bornholmeren alt rigtigt, da han som den første på etapen stak afsted og fik selskab af tre andre ryttere.

Men selvom der især på den første kategori-4-stigning var hård kamp om at komme først over, så var der ingen, der kunne følge med Magnus Cort, da stigningsprocenterne først begyndte at komme.

Vilde tv-billeder

På rutens sidste stigning var bjergtrøjen derfor også i hus, men alligevel tonsede han op over bakken, inden han sendte armene i vejret, som havde han vundet etapen.

Efterfølgende blev der sendt en kæmpe knytnæve i tv-kameraets retning, inden han udbrød:

- FANTASTISK!

Magnus Cort så ud til at nyde hyldesten på podiet i Nyborg. Foto: Claus Bonnerup

Oplevelsen blev ikke dårligere af, at danskerens forældre havde taget plads på ruten og kunne se sønnike brillere foran det danske publikum.

- Det var stort over den sidste bakke. Det var den sjoveste bare lige få at få det sidste point. Og så stod mine forældre endda lige efter toppen og kunne se mig rulle henover. Det var fantastisk.

Skår i glæden

Nu ser Magnus Cort frem til at skulle køre en etape iført den trøje, som kun tre danskere tidligere har kørt i under Touren - Bjarne Riis, Michael Rasmussen og Michael Mørkøv.

- Det bliver stort at køre en etape i Danmark i prikker. Jeg tror, det bliver ubeskriveligt. Bare det at køre Tour de France er stort, men at gøre det i Danmark og tilmed i prikker, det er fantastisk.

Der er dog alligevel én ting, der ærgrer Magnus Cort. Et uheld kan nemlig betyde, at han kan tabe trøjen med de røde prikker allerede efter søndagens etape, der slutter i Sønderborg.

Ved pointlighed vil det nemlig være den rytter, der ligger bedst til i klassementet, som får æren af at bære trøjen.

- Jeg ved ikke helt, hvad planen bliver. Desværre tabte jeg noget tid. Jeg havde en punktering på et uheldigt tidspunkt i finalen og kunne ikke komme tilbage. Så jeg kan desværre tabe den (trøjen, red.), hvis der er nogen, der tager alle tre point.

Magnus Cort er den første Tour-dansker i prikker siden Michael Mørkøv i 2012. Han nåede at køre seks dage i den ikoniske trøje.