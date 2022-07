Far-Cort: - Forbandet ærgerligt

Anders Cort, der er far til Magnus Cort, er ærgelig over, at sønnike er udgået af årets Tour de France

Magnus Cort er udgået af årets Tour de France, efter at hans hold, EF Education-EasyPost, har bekræftet, at danskeren er testet positiv for coronavirus.

Det var da også en ærgerlig far, som Ekstra Bladet fangede på sms, kort efter Magnus Corts exit blev officielt.

'Det er forbandet ærgerligt at udgå,' skriver Anders Cort, der dog også fortæller, at han og familien har kendt til det i et stykke tid.

'Jeg skulle lige være sikker på, at den var officielt ude. Vi har vidst det i nogle timer'.

Cort-familien på Kilimanjaro. Foto: Privatfoto

Farmand havde set frem til dagens etape, som han så som en ideel en af slagsen for Magnus Cort.

'Jeg tror bestemt, at han kunne have kæmpet med om flere etapesejre, hvis han ikke var blevet syg. Løbets mest angrebsivrige rytter (en pris, red.) var også indenfor rækkevidde', fortsætter han.

Anders Cort ser dog også tilbage på et Tour de France, som sønnike satte et stort præg på.

'Han virkede til at have mere overskud, end jeg har set før. Han kom for en etapesejr, men jeg tænker, at turen gennem Jylland i den prikkede trøje vil stå tilbage som en af de bedste dage i karrieren'.

Magnus Cort vandt 10. etape efter en kraftpræstation. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

På trods af Magnus Corts exit så prøver far-Cort altid at finde det gode i det dårlige og skriver, at Cort har spændt sig hårdt for i år, hvor det er blevet til deltagelse i to af årets tre Grand Tours - Giro d'Italia og Tour de France.

'Der kommer mange vigtige løb i efteråret for holdet, og så er der et VM, som kunne ligge godt til ham. Nu får han bedre muligheder for at gøre det godt dér,' slutter Anders Cort.

