Far-Cort: - Sjældent råbt så højt!

Magnus Cort kan nu skrive endnu en Tour-etapesejr på cv'et, efter at han lige akkurat slog Nicholas Schultz i spurten på 10. etape af dette års Tour de France.

Det var da også en sjældent glad far, som Ekstra Bladet fangede på telefonen kort efter sønnikes triumf.

- Vi har sjældent råbt så højt herhjemme i stuen, lød det fra Anders Cort, få minutter efter at Magnus Cort havde sikret sig den flotte etapesejr.

Det så ellers ikke ud til, at den 29-årige bornholmer skulle kæmpe med om sejren, for han var flere gange i problemer på dagens afsluttende stigning.

- Det er fuldstændig vildt, at han kan komme tilbage og vinde den der, siger Anders Cort.

- Han var jo sat flere gange, men kørte rigtig klogt. Det var nok, fordi han ikke gik med i alt for mange ryk, at han med lodder og trisser kunne hive sejren hjem. Han fik det helt optimale ud af det.

- Hvordan skal det fejres?

- Det har vi ikke helt fundet ud af endnu. Det værste af det hele er, at jeg kun har én øl tilbage i huset, så jeg må over og købe nogle flere. Der kommer nok nogle venner på besøg, og så bliver det fejret med øl og pizza. Og så skal vi gennemse det her et par gange.

Det er anden gang i karrieren, at Magnus Cort vinder en Tour de France-etape. I 2018 vandt bornholmeren efter et udbrud, da han kørte for Astana.

