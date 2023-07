Far og mor hepper: - Jeg er glad for de er her

Jonas Vingegaard er glad for, at hans forældre følger ham rundt i Frankrig - selvom han i kampens hede ikke får set dem i vejkanten

Jonas Vingegaard er ikke den eneste fra familien, der kører på de franske landeveje for tiden.

Det gør også hans far og mor, Claus og Karina, der har taget autocamperen helt fra Hillerslev for at følge deres søn forsvare sin Tour-sejr fra sidste år.

De camperer som regel tæt mod mål og får ikke altid deres søn ordentligt at se, da han for det meste sidder i en gruppe.

Foto: Tariq Mikkel Khan

5. etape onsdag var dog en en undtagelse, da far og søn næsten stødte sammen, da Jonas Vingegaard forrest i en mindre gruppe jagtede mod målstregen i Laruns.

Ganske vist et kort møde - men ikke et, dan danske supermand for alvor noterede sig.

- Jeg er glad for, at de er her.

- Men når vi kører væddeløb, kigger jeg ikke rigtig efter tilskuere eller mine forældre. Så nej, jeg lagde ikke mærke til dem ude på vejen. Jeg fokuserede på løbet og på at gøre det så godt som muligt, fortalte Jonas Vingegaard til Ekstra Bladet, efter at han havde taget den gule førertrøje på podiet i Cauterets på 6. etape.

Ville gerne have vundet

Her så han heller ikke sine forældre - men på den sidste stejle passage af stigningen Cambasque så han ganske kort ryggen af Tadej Pogacar, inden sloveneren forsvandt i hårnålesvingene.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i favorit-duel på Cauterets-Cambasque. Foto: Tariq Mikkel Khan

En streg i regningen for Vingegaard.

- Jeg er meget glad for at være tilbage i den gule førertrøje. Det er altid fedt at kunne bære den.

- Selvfølgelig havde jeg håbet, at jeg i det mindste kunne have fulgt med Tadej - men han var meget stærk i dag.

- Jeg ville også gerne have kunnet vinde etapen i dag.

I stedet måtte han tage til takke med en andenplads - og altså den gule førertrøje.

