Farce for åben skærm: - Amatøragtigt

Amstel Gold Race endte i totalt kaos, da Benoit Cosnefroy (AG2R) i første omgang blev udråbt som vinder ved en fejl.

I spurten var han således blevet slået af sin følgesvend frem mod mål, Michał Kwiatkowski, som efterfølgende retmæssigt blev tildelt triumfen.

Et amatøragtigtig forløb, mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmusen, der er ude med riven efter arrangørerne. Samtidig er der dog også plads til ros fra eksperten, der glæder sig over et stort dansk gennembrud i forbindelse med søndagens traditionsrige klassiker.

Alexander Kamp (Trek-Segafredo) kæmpede sig i mål som nummer fire i forfølgergruppen, og på den led blev den 28-årige rytter den bedst placerede dansker.

Løbets præstation

- Den går til Alexander Kamp! Man kan selvfølgelig sige, at både Benoît Cosnefroy (AG2R) og Michał Kwiatkowski (INEOS) gør det rigtig fint, mens de absolutte favoritter til gengæld skuffer en smule. De ryttere, der var spillet i bund, havde bare ikke det, der skulle til, for at gøre forskellen.

- Jeg har selv haft fornøjelsen af at have Alexander på mit eget hold i hans første år som senior. Det har taget for lang tid, før han slog igennem på det her niveau, og han har i mange år ikke kunnet finde sin rette hylde. Nu skal han lige huske på, at det kræver kontinuerligt og modbydeligt arbejde at forblive i toppen.

Benoît Cosnefroy og Michał Kwiatkowski i den højdramatiske spurt om sejren. Foto: Marcel van Hoorn/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Det er amatøragtigt, at organisationen får kåret den forkerte vinder. Jeg kan ikke sætte fingeren på, hvor der har været et slip i kommunikationen, men de har jo ikke fået kigget ordentligt på det målfoto, før de har trykket på knappen. Der er selvfølgelig pres på, og alle vil have svar på, hvem der har vundet. Men man skylder rytterne at give det rigtige svar første gang.

- Benoît Cosnefroy får også et hak. Det har været op og ned for ham. Han kører som om, at han har en juniorrytter med på hjul i finalen. Franskmanden er enorm generøs med sin føringer, men han er altså oppe imod Kwiatkowski, som er tidligere verdensmester og vinder af det her løb. Han ved godt, hvordan den kage skal skæres.

- Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) får fedtspillet for meget. Han er en af løbets hurtigste ryttere og bør være mere aktiv og have mere bund i føringerne. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) og Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) gjorde, hvad der skulle til, for at komme tilbage i finalen, men ingen gider køre i bund med Matthews på hjul. De kunne vælge, om de skulle køre om en sejr eller en tredjeplads. Det blev det sidste, fordi australieren ikke ville bidrage.

Amstel Gold Race har for vane at være dramatisk. 2022-udgaven var ingen undtagelse. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

Løbets detalje

- Michał Kwiatkowskis måde at kaste cyklen frem i spurten sikrer ham sejren. Man kan se, hvordan han sidder helt nede i sadlen med strakte arme ved målstregen. Hvis Cosnefroy havde gjort det samme, havde han vundet løbet. Polakken vandt tidligere Milano-Sanremo på nøjagtig samme måde. Det handler om teknik og erfaring. Der er han bare en tand mere koldblodig end sin modstander i spurten.

Benoît Cosnefroy (tv.) måtte se sig slået med mindst mulig margin, da Michał Kwiatkowsk (i midten) var hurtigst i spurten. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) blev nummer tre. Foto: Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Løbets dansker

- Igen må Alexander Kamp fremhæves. Det er hans helt store gennembrud. Han har været meget svingende og er en udpræget humørrytter. Men når han rammer den, så er han lynhurtig. Vi har set det før på mindre scener, men det er første gang, vi ser ham i en finale efter 250 kilometer. Det åbner nye muligheder.