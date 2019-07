Farens rørende afsked: Hylder sin afdøde søn under Touren

Mikkel Sarbo mistede sin 18-årige søn under en enkeltstart i Tour de Himmelfart. Nu cykler han rundt i Frankrig for at ære Andreas tæt på verdens største cykelløb, som var sønnens ultimative drøm

Mens verdens bedste cykelryttere kæmper i Tour de France, cykler en dansk mand rundt på de franske landeveje og bærer på en sorg, som kun de færreste kan sætte sig ind i.

Mikkel Sarbo var far til 18-årige Andreas Byskov Sarbo, der på tragisk vis blev dræbt under enkeltstarten i cykelløbet Tour de Himmelfart 31. maj, men i stedet for at gå helt ned med flaget over at miste sit eneste barn har han valgt at bearbejde sorgen på de landeveje, som sønnen elskede så højt.

- Jeg er en handlingsorienteret person. Jeg tænker normalt, at alt kan løses, men jeg kunne godt se, at det her kunne jeg ikke løse. Der var ikke nogen knapper at skrue på, og så bliver man handlingslammet.

Han besluttede at gå samme vej, som Andreas gjorde. For at komme tættere på sønnens alt for korte liv.

- Hvis jeg skulle blive lidt klogere på de tanker, der er gået gennem hans hoved og prøve at komme lidt tættere på ham, så skulle jeg gøre noget af det, han har gjort. Han har cyklet og cyklet - og han har altid elsket bjergene, og mest af alt elskede han Frankrig. Han har altid drømt om at køre Tour de France, og det tætteste, jeg kan komme på, er at køre en ordentlig tur til Frankrig, siger han.

Mikkel Sarbo kører rundt i Frankrig for at ære sin søn, der blev dræbt under et dansk cykelløb. Foto: Privat

Dræbt af vildfaren bilist

Drømmen om Tour de France kan virke utopisk, men for Andreas Byskov Sarbo var den ikke så fjern som for mange andre 18-årige cykelentusiaster.

Han var en del af U19-landsholdet både på landevej og bane, og så sent som i maj vandt han 4. etape i det store tjekkiske juniorløb Course de la Paix. Derfor kom det også som et chok for hele cykelsporten, da den 18-årige rytter blev kørt ned.

En kvindelig bilist kørte ind på den afspærrede rute og stødte frontalt ind i Andreas Byskov Sarbo, der blev kørt på Skejby Sygehus i Aarhus.

De første meldinger gik på, at den unge cykelrytters tilstand var stabil, men dagen efter afgik han ved døden.

Den rigtige beslutning

Ekstra Bladet taler med Mikkel Sarbo, da han er halvvejs på sin rute rundt på de franske landeveje og i de franske bjerge, som sønnen elskede så højt. Han har ikke fortrudt, at han tog af sted frem for at kæmpe med sorgen hjemme på Vesterbro i København.

- Det har vist sig at leve op til hensigten i forhold til at tænke hele hans liv og vores liv igennem. Når jeg kører forbi ting, så tænker jeg på ham. Når jeg hører cikaderne, husker jeg tilbage på alle ferierne på campingpladser i Frankrig.

- Jeg er nærværende med ham på en måde, som det ville være meget svært at være for mig derhjemme i dagligdagen, eller hvis jeg var taget på badeferie. Jeg gør cyklen klar om morgenen, som han har gjort tusinde gange og vasker den om aftenen. Det er den måde, jeg bedst kan leve mig ind i hans liv på.

Selvom Mikkel Sarbo har overskud til at cykle rundt i Frankrig seks uger efter sønnens tragiske død, skal man ikke tage fejl. Ulykken har sat sine spor i den 43-årige krop.

- Det svære for mig er at acceptere det bagefter. At acceptere at det er sådan, og at han ikke kommer tilbage. At leve med at han ikke er der, og at jeg ikke kan give ham et kram. At jeg ikke kan se frem til at se ham igen og ikke kan gøre alle de ting, vi havde set frem til at gøre. Det er virkelig hårdt.

- Selve ulykken bliver ved at komme tilbage. Hvor var det lidt, der skulle være anderledes, for at det ikke var sket. Hvor var det ufatteligt uheldigt, og hvorfor skulle det lige være ham?

Andreas Byskov Sarbo var en talentfuld cykelrytter og en del af det danske U19-landshold. Foto: Privat

Vildt rørende

Siden ulykken er støtten strømmet ind fra nær og fjern. Et lille lys i en mørk tid.

- Det har været helt fantastisk. Det er en ekstremt ensom situation. Jeg havde kun ham, så han var en del af mig, og det, der skulle være her, når jeg ikke er her mere. Jeg har en dejlig kone, men jeg føler alligevel, at jeg har mistet noget af mig. Så det er rigtig rart og værdifuldt at føle, at der er så mange, der bekymrer sig om, at jeg har det godt.

Og så har han fået endnu større indsigt i, hvor stort et aftryk hans søn har efterladt sig.

- Jeg kan jo se, hvor mange der har skrevet til mig, at han har betydet rigtig meget. Derfor er det også et ekstra stort tab. Han spillede en stor rolle – også i cykelfelterne. Han var en, man så op til, og der var stor respekt omkring ham.

Ligesom også klassekammeraterne fra Falkonergårdens Gymnasium har udtrykt deres sorg over det pludselig tab.

- Alle fra klassen har skrevet fine tekster til os med nogle af deres oplevelser med Andreas, og det har været vildt rørende at få indsigt i.

Et sidste farvel

Andreas Byskov Sarbo blev bisat fra en fyldt Grundtvigs Kirke, hvor mere end 800 mennesker mødte op for at tage afsked, men turen rundt på de franske landeveje afsluttes alligevel med den nærmeste families sidste farvel til Andreas på det bjerg, han elskede allermest.

Mytiske Mont Ventoux, som så ofte har dannet ramme om store øjeblikke i verdens største cykelløb.

- Det var et andet hjem for ham. Han var i Frankrig hver sommer og kørte Mont Ventoux, fra han var helt lille. Han startede med at køre de sidste 100 meter, så 500 meter, så et par kilometer, inden morfar hjalp ham hele vejen op, siger Mikkel Sarbo uden længere at kunne holde tårerne tilbage.

- Det føles rigtigt, siger han om det sidste farvel på 'Det Skaldede Bjerg'.

Deler ud på Facebook

Mikkel Sarbo får styr på tankerne, når han cykler rundt i Frankrig. Og han deler gerne ud af dem på Facebook. Foto: Privat

Mikkel Sarbo nøjes ikke med at cykle rundt i Frankrig med sønnen i tankerne. Han deler også flittigt ud af sine tanker på Facebook, hvor adskillige mennesker følger med i turen og anekdoter fra hans og sønnens liv.

- Jeg er ikke den eneste, der har lidt et tab. Jeg kan mærke, at der er mange, som enten har børn eller har mistet nogen, som kan sætte sig ind i, at den sorg må være noget af det værste.

- Der er mange, der gerne vil vide, at jeg er i gang, og da jeg først begyndte at snakke om det, så var der en del, der bad mig fortælle, når jeg var kommet trygt og sikkert frem.

Derfor besluttede han sig for at dele sine oplevelser. Ikke kun til gavn for de, der følger med, men også for sig selv.

- Det har vist sig at være en god måde for mig at få det ud. Det, at jeg får skrevet lidt hver dag, er med til at prioritere alle tankerne og med til at hjælpe mig fremad. Jeg kan jo se på responsen, at der er mange, der synes, det er interessant at følge med.

Det er med til at motivere ham på de dage, hvor det ellers kan være tungt at skulle træde i pedalerne med sorgen lurende under overfladen.

- Man føler sig mindre alene, når der er 300, der følger med. Det giver styrke til at komme op på cyklen – for der er jo nogen, der følger med. Så skylder man at følge projektet i mål.

Ulykke efterforskes



Mens Mikkel Sarbo og resten af familien til Andreas Byskov Sarbo forsøger at komme videre med deres liv, så efterforsker Østjyllands Politi fortsat ulykken.

Den 27-årige kvindelige bilist, der stødte frontalt ind i den 18-årige cykelrytter er rutinemæssigt sigtet for overtrædelse af færdselsloven, men politiet afventer fortsat bilinspektørens rapport, før de tager stilling til det videre forløb.

Flere frivillige ved cykelløb var efterfølgende ude med skarp kritik af bilister, der ikke respekterer afspærringer ved danske cykelløb. Mikkel Sarbo opfordrer til mere tålmodighed i trafikken, efter det værst tænkelige ramte hans familie.

- Uanset hvem der har ret, så må man give plads til hinanden.

- Jeg er ikke så meget til at dele det op mellem cyklister og bilister, for vi kører alle sammen bil en gang i mellem. Men en bil er et våben i forhold til en cyklist. Man må som bilist vise lidt ekstra respekt for de liv, der er i ens hænder, siger han

Han har endnu ikke været i kontakt med den kvindelige bilist, men vil ikke udelukke, at det kan blive aktuelt.

- Det er ikke det vigtigste for mig i første omgang, og der kører jo en sag. Sagen må gå sin gang - og så må vi se bagefter, om det kan være noget, der giver mening.

- Men for mig er det vigtigste, at jeg kan nyde alle de gode minder og alt, hvad han har givet. Det er det, jeg prøver nu, siger han.

