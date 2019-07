Favorit forbander aflysning: - Virkelig noget lort

Jumbo-Vismas hollandske Tour de France-håb Steven Kruijswijk er alt andet end tilfreds med udviklingen på 19. etape, der blev stoppet på grund af uvejr og et jordskred på ruten.

I stedet for at kæmpe om sekunder på sidste stigning op til Tignes, bliver rytterne noteret for den tid, de havde, da de krydsede toppen af næstsidste bjerg, Col de l'Iseran.

Og det var ikke lige det, hollænderen havde kalkuleret med.

- Det var lidt uvirkeligt. Det var så hektisk i løbet, og så sagde sportsdirektøren pludselig, at løbet var stoppet, og at tiden ville blive taget på toppen af Col de l'Iseran.

- Det havde man svært ved at fatte. Og når jeg så tænkte over det, blev det virkelig noget lort, for jeg kørte ikke fuld gas op mod toppen af l'Iseran, og jeg havde ekstra flasker med.

- Pludselig finder man ud af, at alle sekunder tæller, og det betyder vel 20 sekunder i forhold til Egan Bernal, siger Kruijswijk.

Steven Kruijswijk ærgrede sig gevaldigt over aflysningen af 19. etape. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Netop Egan Bernal, Ineos' colombianske klatrer, var stukket af fra favoritfeltet på vej op ad l'Iseran.

Han nåede at opbygge så stort et forspring, at han overtager den gule førertrøje fra Julian Alaphilippe og har vundet tid i forhold til samtlige sine øvrige konkurrenter.

Kruijswijk ville have disponeret sine kræfter og sine hjælpere anderledes, hvis han havde været klar over, at etapen ville blive forkortet.

- Jeg vidste, hvad der ventede forude. Derfor ville jeg gerne have Laurens De Plus ved min side på nedkørslen.

- Også med tanke på, at Bernal skulle køre alene, hvilket ville koste ham en masse energi. Det var også grunden til, at vi kørte kontrolleret til toppen, siger Kruijswijk.

Han understreger, at han er enig i aflysningen.

- Afgørelsen var korrekt, hvis man så på forholdene, men det er ikke til min fordel.

- Jeg håber ikke, det får indflydelse på det samlede resultat. Jeg satser på, at jeg kan give den et skud lørdag. Men dette var en god mulighed, siger den 32-årige hollænder, der er samlet nummer fire.

