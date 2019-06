Favorit opereret tre uger inden Tour-start

Tom Dumoulin har gennemgået en mindre operation i sit venstre knæ, og han tager nu på højdetræningslejr for at forberede sig til Tour-start om tre uger

Tom Dumoulin har ikke fået den optakt til Tour de France, han havde håbet på.

Et styrt under Giro d'Italia kostede ham en dyb flænge i venstre knæ, og det drillede fortsat så meget under det netop overståede Critérium du Dauphiné, at han måtte trække sig - og søndag blev han så opereret, oplyser hans hold, Team Sunweb mandag.

- Tom undergik en operation i går (søndag, red.), hvor de fjernede det, der i første omgang lignede en metalsplint, men viste sig at være grus.

- Vi besluttede os for at fjerne det, fordi det forårsagede en lettere betændelsestilstand, siger holdlæge Camiel Aldershof.

Dermed skulle sidste års nummer to blive helt klar til Tour de France, der starter om tre uger - og han er da også allerede på vej til en sidste træningslejr i højderne.

- Tom kørte en testtur her til morgen, og alt gik godt. Han er nu clearet til at rejse til højdetræning og fortsætte sine forberedelser.

- Fremskridtet vil blive overvåget fra dag til dag, og træningen vil muligvis blive tilpasset derefter - men tegnene er allerede gode, siger Aldershof.

Tom Dumoulin vil som sidste år have Søren Kragh Andersen med til Touren. Den alsidige dansker er ikke kun vigtig til 2. etapes holdløb, hvor Sunweb er blandt favoritterne, men også til svære mellemetaper med mange højdemeter og først på bjergetaperne.

Tour de France starter 6. juli med 1. etape med start og mål i Bruxelles.

