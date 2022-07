Favorit udgår: Ramt af sygdom

Den tyske cykelrytter Lennard Kämna (Bora) stiller ikke til start på 16. etape af Tour de France. Det oplyser Bora på Twitter tirsdag formiddag.

For et par dage siden blev han ramt af sygdom. Da han i løbet af mandagens hviledag ikke fik det bedre, har Bora valgt at trække ham ud af løbet.

Bora understreger, at han ikke har testet positiv for Covid-19.

Kämna har i løbet af årets Tour de France gjort sig mest bemærket ved at være en ihærdig deltager i løbets udbrud.

Han kom tættest på en etapesejr på 7. etape. Kort før mål blev han akkurat overhalet af både danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE). Sidstnævnte løb med sejren.

Den 25-årige tysker endte som firer på etapen.

I forbindelse med den seneste runde af obligatoriske Covid-19-test blev to af feltets ryttere testet positive.

Tirsdag skriver holdet AG2R, at det er deres to franske ryttere Mikäel Cherel og Aurélien Paret-Peintre, det er gået ud over.

Derfor stiller heller ikke de til start ved tirsdagens etape.

AG2R-holdet er nu nede på i alt tre ryttere.

Også tyske Max Waldsheid (Cofidis) er blevet smittet med Covid-19 siden seneste etape, hvorfor han også er blevet trukket ud af løbet inden start tirsdag.