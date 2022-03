Favoritten Mads Pedersen snydt for sejren

Bookmakerne havde udråbt Mads Pedersen som favorit til at vinde 6. etape af Paris-Nice fredag, men danskeren måtte nøjes med en andenplads.

Trek-mandskabet formåede ikke at kontrollere de angreb, der blev sat ind i finalen, og så kørte Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) med sejren.

Den 23-årige franskmand stak af fra feltet med godt ni kilometer til mål og snød lige nøjagtig sprinterne. Mads Pedersen og Wout van Aert kom buldrende bagfra, men nåede ikke frem til franskmanden.

Mads Pedersens hold havde ellers arbejdet hårdt for at holde feltet samlet, så den formstærke dansker kunne blive serveret til sin anden spurtsejr i det franske løb, men det blev altså ødelagt af hjemmebanefavoritten.

- Han (Burgaudeau, red.) kørte stærkt til sidst, og den blev timet forkert i feltet. Vi havde ikke flere mand til at lukke det ned. Så jeg må tage til takke med andenpladsen, siger Mads Pedersen til TV 2 Sport.

Han slår fast, at han er glad for, at formen er god, men han havde svært ved helt at skjule skuffelsen.

Alt så ellers ud til at spille for Trek-mandskabet undervejs på de 213,6 kilometer.

Mads Pedersen skulle overleve den sidste stigning, og det løste Trek ved at sætte Julien Bernard i front af feltet.

Franskmanden satte et tempo, som Mads Pedersen kunne være med på, og samtidig var det så tilpas hurtigt, at ingen lykkeriddere slap afsted.

På den efterfølgende lange nedkørsel viste Søren Kragh Andersen, at han er i formidabel form i øjeblikket.

På halsbrækkende vis kastede han cyklen ned ad bjerget og overrumplede resten af feltet. Til sidst slap han væk.

På et tidspunkt var fynboen oppe at have mere end ti sekunders forspring, men da rytterne kom ned på flad vej, satte Mads Pedersens kumpaner fart i feltet og halede Søren Kragh Andersen ind.

Favoritterne til etapesejren var dermed samlet i feltet med 16 kilometer til mål.

Det var dog ikke alle, der var interesserede i at lade Mads Pedersens sprinttog komme frem til mål. Mathieu Burgaudeau stak afsted op ad en mindre stigning, og Trek havde intet modsvar.

Feltet fangede aldrig den franske rytter igen.