Favoritterne sat på plads

Den belgiske cykelrytter Dylan Teuns (Bahrain Victorious) vandt lørdag 8. etape af Tour de France.

Men det var den forsvarende Tour-vinder, Tadej Pogacar (UAE Emirates), som for alvor kom i fokus, da han på årets første bjergetape satte alle rivaler på plads.

Pogacar overtager den gule førertrøje. Han blev nummer fire på etapen. Her var han 49 sekunder efter etapevinderen, som var en del af et stort udbrud tidligt på etapen.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) var involveret i et styrt undervejs og kom i mål som nummer ti med en forslået skulder. Han kom i mål med en række andre favoritter. Lidt over fire minutter efter Teuns.

Det betyder, at Vingegaard hopper op på en samlet femteplads. Danskeren, som nu må køre sin egen chance i løbet, er fem minutter efter Pogacar.

Vingegaards holdkammeret Wout van Aert er samlet toer, et minut og 48 sekunder fra den gule trøje. Jumbo-Vismas store vinderhåb, sidste års nummer to Primoz Roglic, er blandt andet efter et styrt på første etape kørt agterud. Det var igen tilfældet på 8. etape.

Det var uden for tv-kameraets synsfelt, at Vingegaard var involveret i et styrt.

En Astana-rytter ramte på en nedkørsel en vejhelle og styrtede, og ifølge Tourens nyhedskanal var Vingegaard tæt på at ryge med i styrtet. Danskeren kørte angiveligt af vejen, men blev på cyklen, lød det fra Tourens nyhedskanal.

Men tv-billeder viste efterfølgende Vingegaard med en forslået skulder, da han kom tilbage til favoritgruppen.

Kort tid efter sagde Pogacar farvel til favoritterne på næstsidste bjerg og med lidt over 30 kilometer til mål.

Richard Carapaz (Ineos) forsøgte at køre med, men blev sat af den forsvarende mester.

Løbets første bjergetape eksploderede i aktion fra start. Allerede fra de første tråd på den ukategoriserede stigning, som indledte strabadserne, begyndte udskilningen.

Geraint Thomas (Ineos), Tour-vinderen fra 2018, faldt hurtigt fra. Siden fulgte også Primoz Roglic.

De to tidligere favoritter til Tour-sejren smed således begge håndklædet i ringen på dagens etape.

Det gjorde til gengæld hverken Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) eller Wout van Aert (Jumbo-Visma). De to rivaler kæmpede hårdt i henholdsvis forsvar af og angreb på førertrøjen, og det gav meget livlig kørsel i favoritfeltet, hvor også Kasper Asgreen (Quick-Step) forsøgte at komme væk.

Først med godt 80 kilometer til mål faldt der ro på favoritgruppen. På det tidspunkt havde Wouter Poels (Bahrain Victorious) længe ligget i soloudbrud ude foran, og en stor gruppe med blandt andre Søren Kragh Andersen (DSM) og Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) var kørt efter ham.

Med 57 kilometer til mål hentede de Poels, og afstanden ned til favoritfeltet med Pogacar lød på næsten fire minutter, da frontgruppen kørte ind på den første af de tre afsluttende kategori-1-stigninger.

Derefter overtog Pogacar styringen blandt favoritterne, der kun måtte se tre udbrydere slutte foran sig i sidste ende. Pogacar overtager førertrøjen fra Mathieu van der Poel, der nu er samlet nummer 23 med over 17 minutter efter Pogacar.