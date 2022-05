Fejrer bjergtrøje med etapesejr

Koen Bouwman har fået sit helt store gennembrud i dette års Giro d'Italia.

Fredag tog hollænderen iført den blå bjergtrøje sin anden etapesejr i 2022-udgaven af grand tour-løbet, da han vandt efter en dag i udbrud.

Undervejs sikrede Bouwman sig også, at han beholder bjergtrøjen helt frem til Giroens afslutning i Verona søndag, såfremt han gennemfører.

Den 28-årige Jumbo-Visma-rytter ramte fredagens finalestigning med fire andre ryttere, der altså måtte se Bouwman løbe med sejren efter en spurt.

Kort før målstregen var der et skarpt venstresving. Det kom Bouwman først igennem, og så kunne hollænderen række armene i vejret i triumf.

I kampen om den samlede sejr begyndte de store navne først at røre på sig på finalestigningen. Richard Carapaz, Jai Hindley og Mikel Landa angreb hinanden på skift, men ingen af dem formåede at køre fra de andre.

Der er derfor status quo i toppen af klassementet. Carapaz fører med tre sekunder ned til Hindley og 1 minut og 5 sekunder ned til Landa.

Rytterne skulle fredag tilbagelægge 178 kilometer, der bød på fire kategoriserede stigninger inklusive Santuario di Castelmonte, som etapen sluttede på.

Derudover gik ruten for en kort bemærkning ind i Slovenien, hvor dagens største stigning, Kolovrat, befandt sig.

Dagens udbrud fik hurtigt et massivt forspring. Magnus Cort, der var med i torsdagens udbrud, som endte med at snyde sprinterholdene, var igen at finde i front.

Bornholmeren havde tydeligvis ikke mistet modet efter lige nøjagtigt at være gået glip af etapesejren et døgn tidligere.

Udbryderne ramte Kolovrat-stigningen med cirka 50 kilometer til mål med et forspring på ni minutter til feltet. Det så derfor ud til, at etapevinderen skulle findes blandt de forreste, men det begyndte at se svært ud for Magnus Cort.

Danskeren var én af flere udbrydere, som måtte slippe fronten på de første, stejle kilometer af Kolovrat. Cort endte med at blive opslugt af feltet.

En kvartet af ryttere fra udbruddet rundede toppen som de første. Andrea Vendrame, som var røget bagud fra udbruddet på vej op ad Kolovrat, fangede de forreste igen på nedkørslen, og de fem i front endte altså med at kæmpe om sejren på det korte finalebjerg.

Det var først her, at de store navne foldede sig ud. Richard Carapaz' Ineos-hold skruede først tempoet i vejret. Carapaz åbnede derefter ballet med en acceleration, men slap ikke af med Hindley og Landa. De tre endte med at komme til mål sammen.

Lørdag venter der endnu en bjergetape - denne gang med tre store stigninger - inden dette års Giro skal afgøres søndag på en 17,4 kilometer lang enkeltstart i Verona.