Fejrer med pasta, shake og 190 km

Den danske Flandern Rundt-vinder Kasper Asgreen forlængede fredag sin kontrakt med storholdet Quick-Step til 2024.

Og det er en glad dansker, som Ekstra Bladet fanger på telefonen fra Andorra fredag aften. Det er nu ikke, fordi champagnen har været fremme for at fejre kontrakten.

- Jeg har været ude at træne og har lige kørt en god lang tur på 190 kilometer, og så har jeg fået en proteinshake og en portion pasta, så det er derfor, jeg først ringer nu, griner Asgreen til Ekstra Bladet.

- Der skal bare arbejdes videre, og der kommer jo mange spændende cykelløb de kommende måneder.

Champagne efter Flandern Rundt-sejren, men selvom den nye kontrakt er bedre økonomisk, så fejrer Asgreen det nu bare med pasta, proteinshake og 190 træningskilometer. Foto: David Pintens/Ritzau Scanpix

Han har forlænget, fordi han har været glad for at være på holdet, de seneste fire år.

- De kom og ville gerne forlænge, og så skyndte jeg mig at gribe den mulighed. Og det er rart for mig med en lang kontrakt, for det giver mig ro på, siger 26-årige Asgreen.

Interesse fra andre hold

Han kan naturligvis ikke afsløre de præcise detaljer i kontrakten, men bekræfter, at der er kommet flere kroner i lønningsposen.

- Min seneste kontrakt var også tre år og blev skrevet, da jeg havde været professionel i otte måneder, og jeg havde ingen resultater, så det er ingen hemmelighed, at det har været tre billige år for Patrick (holdejer Lefevere) i forhold til de resultater, jeg har vist.

- Det har jo helt naturligt ændret sig nu, og det virker som et kæmpe spring økonomisk, fordi jeg skrev den anden kontrakt så tidligt, som jeg gjorde.

Har der været interesse fra andre hold, og er det noget, som du har overvejet?

- Ja, der har været en fin interesse og gode tilbud, men i sidste ende er jeg glad for, at det er lykkedes med Quick-Step.

- De andre hold lød også som super-spændende projekter, men man ved, hvad man har og ikke, hvad man får, så jeg er glad for at blive, siger Asgreen.

Touren og OL

Når kontrakten løber ud med udgangen af 2024, så har han været på holdet i syv år, men hvis holdet stadig er glade for ham, så kan han sagtens se sig selv fortsætte hos Quick-Step endnu længere.

Foreløbig bygger han formen op mod Tour de France og forhåbentlig en deltagelse ved OL.

- Det vil være fedt at slippe af sted med en etapesejr. Det var også mit mål sidste år, men der lykkedes det ikke, men jeg håber at være med i kampen igen.

- Forhåbentlig kan Sam Bennett forsvare den grønne trøje, så jeg kommer også til at arbejde for at hjælpe ham, og så er der Julian, der forhåbentlig rammer forman og kan vinde nogle etaper og måske køre klassement, siger Asgreen om franske Julian Alaphilippe.

Asgreen håber på et godt resultat på enkeltstarten ved OL. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til OL i Tokyo er linjeløbet en tand for kuperet til at favorisere ryttere som Kasper Asgreen.

- Hvis jeg kommer med, så vil det være for at være en støtte for Fuglsang og Vingegaard, og så håber jeg på et godt resultat på enkeltstarten.

Asgreen er ellers blevet et af cykelsportens varmeste navne efterhånden, og det viser tidspunktet for kontraktunderskrivelsen også.

- Holdene er tidligere og tidligere ude med riven for de ledende ryttere, så de kan bygge basen op, og herefter ser man så, hvad man have af unge ryttere til at støtte op, siger Asgreen.

Kaffegrej i kufferten

I holdets officielle melding omkring kontraktforlængelsen lyder det, at man har forlænget med en god fyr, Flandern Rundt-vinderen og en fantastisk barista. Og også det sidste er altså sandt.

- Jeg har altid kaffegrej med i kufferten, for jeg kan godt lide en god kop kaffe, og det lægger folk mærke til.

- Til morgenmaden med holdet tager jeg min håndkværn frem og bruger 10 minutter på at lave kaffe, og så har holdet siden også lavet et koncept med teamkaffe, som jeg har været med til at udvikle, så jeg er blevet holdets barista, og det er da bare hyggeligt at drikke god kaffe, griner Asgreen.

Kasper Asgreen mener ikke, at kaffen er skyld i de gode resultater, for han gætter på, at de fleste cykelryttere nok får to-tre kopper kaffe om morgenen på løbsdage.

Og til træning er Asgreen ikke anderledes end de fleste motionister.

- Det er altid godt lige med en høj snegl og en kop kaffe hos bageren, lyder det fra den danske stjerne, der selv på St. Bededag, der er en fridag for mange danskere, lige har lagt 190 kilometer bag sig.

Mens Asgreen er nutiden og fremtiden, så er Bjarne Riis i øjeblikket fortiden i cykelsport, senest har han fortalt om sit exit fra NTT-holdet.