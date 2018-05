Feltet ramt af styrt, så reagerer cykelrytteren dumt

Polske Pawel Bernas medgiver, at det måske ikke var den smarteste reaktion fra hans side under onsdagens etape i Tour of Norway

Reglerne er klare.

Styrter en cykelrytter på en etapes sidste tre kilometer, får han samme tid i mål som resten af feltet, han befinder sig i.

Det ved enhver, der har med professionel cykling at gøre.

Ikke mindst Pawel Bernas.

Den polske CCC-rytter indrømmede efter onsdagens etape i Tour of Norway, at reglerne dæmrede for ham, da han foretog en særdeles uventet handling kort før mål.

Feltet, der havde øget tempoet og nærmede sig målstregen, skulle lige igennem et sving, hvor flere ryttere styrtede.

Bernas kom trillende ret efter og kunne lynhurtigt se, at der var kaos med væltede ryttere foran sig.

Og så traf han en hurtig beslutning.

Han hoppede af cyklen og satte sig på asfalten. Hvis man ikke havde set ham foretage den besynderlige aktion, ville det unægteligt se ud som om, han var styrtet.

Smart, for så ville han netop få samme tid som vinderen.

Men nu kan man som professionel sportsudøver ikke foretage sig ret meget i dag, uden et kamera fanger det.

Og således også Bernas, der allerede kort efter måtte stå på mål for sin luskede handling.

- Det skete kort efter, jeg havde forsøgt et udbrud, mit hoved var ikke helt klart.

- Jeg ville ikke tage nogle chancer med at hoppe over fortovet eller sådan noget. Så jeg valgte den sikre løsning. Da jeg stoppede, regnede jeg med, at jeg ville tabe tid, siger han til procycling.no.

Derfor traf han beslutningen om at lægge cyklen fra sig.

- Så det så ud som om, at jeg var med i styrtet. Jeg gik lidt i panik, og det var en dårlig beslutning. Det handlede bare om at overleve, sagde han.

Han fik efterfølgende mange reaktioner. Især fra hjemlandet.

- Mange fra Polen har sendt mig klippet. Når jeg taler med dem og fortæller, hvad jeg tænkte, så kan de godt forstå mig – men at det ser dumt ud. Jeg ville selv have sagt det samme, siger 27-årige Bernas.

