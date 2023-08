Fem demonstranter anholdt efter VM-protest

Med 190 kilometer til mål stoppede hele feltet op i dette års VM i linjeløb.

Samtlige cykelryttere blev tvunget til at klikke ud af cyklerne, da fem demonstranter havde limet sig fast til jorden på et snævert stykke på VM-ruten. Demonstranternes protest gjorde, at løbet blev neutraliseret i over 50 minutter, mens demonstrationen blev afviklet, så løbet kunne fortsætte.

De fem demonstranter er nu anholdt efter dagens cykelløbshindrende prorest. Det skriver BBC.

Britiske Owain Doull hoppede af sadlen, mens vm-løbet gjorde holdt. Foto: Pauline Ballet/Ritzau Scanpix

Demonstranterne kom fra aktivistgruppen 'This is Rigged', hvis mærkesager går på at bekæmpe udvindingen af gas og olie.

På gruppens Twitter-profil kritiserer en af demonstranterne, Cat på 21, kemiselskabet INEOS' tilstedeværelse i cykelverdenen.

'Det faktum, at INEOS får lov til at sponsorere et hold, der er i ræset omkring Campsie Fells - der blev opslugt af skovbrande i sidste måned, er en skændsel og en fornærmelse mod både cykelsamfundet og befolkningen i Skotland'.

'Den skotske regering skal få Westminister til at modsætte sig al ny olie og gas og få implementeret en fair overgang nu'.

Demonstrationen fandt sted på den vestlige side af byen Falkirk på landevejen fra Edinburgh ind mod Glasgow,