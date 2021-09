Fem rakte hånden i vejret

Det stærkeste danske landshold nogensinde er klar til at kæmpe om VM-titlen søndag, og fem ud af otte mener, at de er i stand til at vinde løbet

TERVUREN (Ekstra Bladet): Otte ryttere i rødt og hvidt mødte torsdag aften op til pressemøde forud for VM-landevejsløbet i Flandern på søndag, og fem af dem rakte hånden i vejret, da Ekstra Bladet spurgte i plenum, hvem der kan vinde løbet.

Fem ud af otte. Flere høvdinge end indianere. Det kan vel kun gå galt? Nej, mener tidligere verdensmester Mads Pedersen, som tog ordet for at forklare, hvordan de otte ryttere skal spille spillet for igen at hente den regnbuestribede VM-trøje hjem til Danmark.

- Loyalitet og venskab betyder rigtigt meget i det her, og det talte vi også om, da vi sad ude på cyklerne i dag (træning torsdag, red.), sagde Mads Pedersen og fortalte om et spontant ryttermøde på hans og Andreas Krons værelse onsdag, hvor de fleste af rytterne samledes og hyggesnakkede i et par timer.

Friske sejre

Det var et udtryk for, at der er et stærkt fællesskab på landsholdet, som med landstræner Anders Lunds ord er det stærkeste i Danmarks Cykle Unions historie.

- Jeg tror, at venskabet, ærligheden og troen på hinanden er vores styrke og er det, der gør forskellen i forhold til de andre nationer, sagde Mads Pedersen.

Mads Pedersen og Kasper Asgreen efter torsdagens træning. Foto: Ernst van Norde.

Han blev suppleret af Michael Valgren, som med to friske sejre i Italien naturligvis var en af dem fem, der med håndsoprækning meldte sig som potentiel verdensmester.

- Anders (Lund, red.) har sammensat et hold af ryttere, som gør hinanden gode, sagde Valgren og fremhævede, at rytterne hver især kender deres styrker og ved, hvornår det gælder om at køre sin egen chance eller sætte alt ind på at hjælpe en holdkammerat.

Fornem debut

Ud over Mads Pedersen og Michael Valgren rakte også Kasper Asgreen, Magnus Cort og Mikkel Honoré hånden i vejret, mens Mads Würtz Schmidt, Mikkel Bjerg og Andreas Kron - de senest udtagne - venter til en anden god gang.

Michael Valgren blev efter træningen torsdag mødt af sin manager, Ken Sommer (th), og dennes kompagnon, Andreas Stauff. Foto: Ernst van Norde.

VM-debutanten Kron, som har begået et brag af en debut på World Tour-niveau i år, ser frem til løbet.

- For mig er det meget simpelt: Jeg skal hjælpe de fem, der har en chance for at vinde, sagde Kron.

- Det er en fed oplevelse at være en del af holdet. Som Mads sagde, så sad vi alle sammen på mit og Mads’ værelse i aftes og hyggesnakkede og nød hinandens selskab.

- Her er en fed stemning, og det er en stor ære at være en del af et landshold, som kaldes det bedste nogensinde, sagde Kron.

Masser af selvtillid

De sidste ord på Ekstra Bladets notesblok kom fra Mads Pedersen på vej ud af døren:

- Det er selvfølgelig specielt, når der kommer så mange for at vinde, men vi tror på, at vi hver især kommer med så megen selvtillid, at det får hele holdet til at løfte sig, sagde Mads Pedersen.

Landsholdet forsamlet til pressemøde torsdag aften. Fra venstre landstræner Anders Lund, Andreas Kron, Mads Pedersen, Mads Würtz Schmidt, Kasper Asgreen, Magnus Cort, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Foto: Ernst van Norde.

- Vi har et sindssygt godt venskab, og der er en ærlighed og en respekt folk imellem, så når vi har lagt en plan, så holder vi os til den, sagde Pedersen, der vist nok var den første, der hævede armen tidligere på aftenen.

- Jeg kommer for at vinde igen. Det gør jeg, sagde Mads Pedersen, som vandt VM-titlen i et vildt uvejr i Yorkshire i Storbritannien i 2019.