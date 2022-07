Cykling ... 22. jul. 2022 kl. 14:45 Gem artikel Gemt artikel

Fem skrækscenarier: Sådan kan Jonas miste trøjen

Det bør være en formalitet for Jonas Vingegaard at sikre sig den gule trøje hele vejen til det øverste trin på podiet i Paris, men flere scenarier kan stadig udspille sig, inden sejren er en realitet - her får du et overblik over de værste