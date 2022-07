Fik alle til at grine: - Jeg hoppede ind i bilen

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er vildt imponeret over niveauet hos Jumbo-Visma og i særdeleshed Jonas Vingegaard, dertil vurderer han, at dagens etape var en af de mest 'vanvittige og vilde etaper', han kan huske

COL DU GRANON (Ekstra Bladet): Der var Jonas Vingegaard. Og så var der alle andre.

På onsdagens afgørende stigning satte den danske Jumbo-Visma-stjerne alle sine konkurrenter til vægs og tog både etapesejren og den gule trøje.

Derfor var der også både plads til grin og overskud, da danskeren efterfølgende deltog i et pressemøde. Faktisk var der så meget overskud, at der var plads til en lille afsløring, da han skulle sætte ord på den berygtede stigning Col du Granon.

Bjerget, der endte med at splitte det hele ad og blandt andet fik Tadej Pogacar til at gå helt og aldeles kold, mens Vingegaard selv fløj op ad den franske asfalt.

Jonas Vingegaard kørte nemlig ikke selve stigningen på cyklen, da han som en del af forberedelsen var ude at køre etapen, inden årets Tour de France gik i gang.

- For at være ærlig, da vi lavede rekognosceringen af etapen, tog jeg ikke den sidste stigning (Col du Granon, red.) på cyklen. Jeg hoppede i bilen, sagde han med et lille grin, inden adskillige journalister også begyndte at le.

- Så jeg oplevede den ikke selv, men i dag gjorde jeg, og det var et brutalt, brutalt bjerg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaard var allerede med tre kilometer til mål fuldstændig færdig, men kæmpede sig i mål. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Det var med 4,6 kilometer til mål, at Jonas Vingegaard angreb Tadej Pogacar. Hullet ned til den gule trøje blev lynhurtigt stort og voksede sig blot større og større.

En situation, der gav ekstra kræfter til den 25-årige thybo, selvom han i den grad også var presset.

- Jeg fik helt sikkert energi af at høre, at forspringet voksede, men det var virkelig også en brutal stigning. På de sidste to kilometer led jeg så meget, og jeg ville bare gerne have, at det var ovre.

- Jeg var fuldstændig på min grænse allerede med tre kilometer til mål, og derfra handlede det bare om at kæmpe mig til stregen.

Til stregen kom han og tog ud over etapesejren også sin første gule førertrøje i karrieren.

I det samlede klassement fører Jonas Vingegaard nu med 2 minutter og 16 sekunder ned til Romain Bardet (DSM) på andenpladsen.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) er 2 minutter og 22 sekunder efter på tredjepladsen.

