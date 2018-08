Fik amputeret ben: Nu hjælper Valgren og Armstrong ham

Fanget under en ca. to tons tung sten i de californiske bjerge, måtte der en helikopter til at redde Adrien Costa fri og flyve ham på sygehuset.

Det højre ben stod imidlertid ikke til at redde, og dette måtte altså amputeres over knæet, som Ekstra Bladet skrev onsdag. Nu er der startet en indsamling hos GoFundMe, som skal hjælpe med at betale udgifterne for rehabiliteringen, og målet er allerede nået.

Store navne blandt bidragsydere

I listen over donationer kan man se, hvem der har doneret til indsamlingen for den unge mand.

Her fremgår det, at flere store stjerner fra cykelsporten har doneret flere tusinde amerikanske dollars til rehabiliteringen.

Blandt andet har den tidligere verdensstjerne Lance Armstrong doneret hele 10.000 dollars, hvilket er det højeste beløb doneret i denne indsamling.

Flere andre bidrager dog med ganske klækkelige beløb, heriblandt danske Michael Valgren, som har doneret 1000 dollars, svarende til omkring 6500 danske kroner.

Den Franske rytter Romain Bardet er også blandt bidragsyderne med 1000 dollars. Flere viser desuden deres medfølelse på de sociale medier, hvor de også opfordrer interesserede til at donere til indsamlingen.

Målet opnået

Selvom 100.000 dollars måske lyder som et voldsomt beløb, så er det faktisk allerede nået. I skrivende stund er der indsamlet 106.947 dollars til Adrien Costas mange sygeudgifter.

At målet er nået så hurtigt, kan være på grund af de mange stjerners deltagen. En anonym person donerede også 10.000 dollars, hvilket har givet et betydeligt skub i den rigtige retning.

Indsamlingen er stadig åben, og det er derfor fortsat muligt at donere til sagen. Hele indsamlingen finder sted her, hvor det også er muligt at læse nærmere om den tragiske sag.

