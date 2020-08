Fik besked på at fjerne alt

Mange undres over, at en sportsdirektør fjernede ting fra Remco Evenepoels lommer, da belgieren var styrtet i Lombardiet Rundt. Forklaringen er enkel

NICE (Ekstra Bladet): Cykelverdenen holdt vejret, da sportens vidunderbarn, Remco Evenepoel, under klassikeren Lombardiet Rundt for halvanden uge siden væltede ud over en bro og faldt adskillige meter ned i en kløft.

Den 20-årige belgier ’slap’ med et brækket bækken, og han har siden på video vist, at han har taget sine første skridt – så rejsen tilbage til feltet er i den grad begyndt.

Efter ulykken er flere videoer dukket op, og en af dem, der i disse dage bliver diskuteret lystigt, er en, hvor Deceuninck-Quicksteps sportsdirektør Davide Bramati tager noget op af lommen på Evenepoel for derefter hurtigt at stikke det i egen lomme - du kan se klippet herunder.

’Mystisk’, råber koret af skeptikere på de sociale medier, der beder om en forklaring. Og det har Ekstra Bladet naturligvis fået – via Bramatis kollega Brian Holm, der også undrede sig over billederne.

- Jeg har lige talt med Bramati – jeg måtte lige høre. Han siger, at han fik at vide af ambulanceredderne, at han skulle fjerne alt, Remco havde i lommerne – lige fra maste bananer til radioen – og komme det i en plasticpose.

- For han skulle jo op at ligge på en båre, og der kunne han ikke have noget i baglommerne. Han skulle ligge helt fladt og fikseret, siger Brian Holm.

Han bider ikke mærke i, hvad der er, Bramati fjernede, men af flere grunde er han skeptisk over for tvivlernes påstande om, at der skulle være tale om ulovligheder.

- Jeg ved ikke, hvad det er. Men hvis nogen mistænker nogen for noget, så er det let for kommissærerne at tjekke, hvad rytterne har i lommerne.

- Og hvis man kører med noget ulovligt i lommerne, så ved man, at man kan tabe det, når man rækker ud efter noget andet.

- Så det ville være letsindigt. Det ville i det hele taget være letsindigt at arbejde med forbudte stoffer, siger Brian Holm.

Han har dog forståelse for, at folk peger fingre ad hans hold og i særdeleshed ad Remco Evenepoel, der med kun tre års erfaring som cykelrytter allerede har banket det meste af verdenseliten.

- Vi vinder så mange cykelløb, så alle tror, at vi er dopede. Det er en del af gamet, siger Holm.

Han er ikke selv til stede ved årets Tour de France, hvor de danske farver på det belgiske hold i stedet bliver vist frem af Michael Mørkøv og den nykårede danske mester, Kasper Asgreen.

