Fik børnecykler: - Meget fjollet

Det var SÅ tæt på.

Først minutter efter spurten kunne et målfoto afgøre, at Kasper Asgreen ikke vandt en Tour de France-etape for anden dag i træk. I stedet blev det Matej Mohoric, der med et cykelkast vandt fredagens 19. etape.

Undervejs havde Mads Pedersen arbejdet benhårdt for at kunne sprinte med om sejren, uden han dog rigtig kom tæt på.

Dagens præstation

- Mads Pedersen er en af de allerstærkeste i feltet lige nu. Han bliver handikappet af at sidde alene ude i den store gruppe og skal køre med på det hele, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen.

- Alligevel kan han spurte sig til en femteplads. Det lover rigtig godt for det forestående VM. Jeg ved godt, at han ikke kørte for at blive nummer fem i dag, men på grund af omstændighederne og Bahrain med tre mand og Philipsen med van der Poel er det svært at få mere ud af det.

Den danske stjerne brugte masser af energi, men flere faktorer gjorde, at han ikke var rigtig tæt på sejren. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Kyllingens tre gok

- Mathieu van der Poel og Alpecin får det første gok, fordi jeg simpelthen ikke forstår, hvordan det kan lade sig gøre, at de ikke får en mand med i udbruddet. De skal være mere vågne. Van der Poel skal bare sørge for at komme med.

Van der Poel skulle have kørt meget klogere. Det bør vi forvente af en verdensstjerne som ham. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Han ville altid have et alibi for at sidde på hjul, for så kan han sige 'hey, jeg har verdens hurtigste mand lige nede bagved. Han kommer og slår jer om lidt, hvis I ikke kører alt, hvad I kan.' Det er godt nok forbavsende, og så sad han endda og sprang føringer over nede i gruppen, når de skulle jagte, og så gik samarbejdet i ged.

- Det andet gok går til Uno-X. De kørte jo, som om de var det gamle Mapei-hold, som om de bare kunne køre folk ud af hjulet. De havde fire mand i gruppen, og den bedste blev nummer 21. Så har man gjort noget galt. De skal lige hive luft ind, sørge for at komme med og ikke sidde og lave alt det føringsarbejde. Det giver slet ingen mening. For hvem og for hvad?

Uno-X fik ikke meget ud af fredagens etape, selvom de forsøgte sig med en del føringer. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Det sidste gok er til den neutrale servicevogn efter Nils Politts defekt, hvor kæden knækkede. Hans egen servicebil måtte ikke være lige bagved, da Politt og udbryderne havde for kort afstand ned til feltet, men den neutrale bil gav ham ikke meget hjælp.

Hold da op, det ser skørt ud! Politt på en neutral cykel, der ja ... slet ikke passer ham. Den var han da også hurtigt færdig med. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

- Han er en mand på næsten to meter, og så får han børnecykler at køre på og med forkerte pedaler. Det så meget fjollet ud. Måske skulle man på de der biler sørge for at have udstyr, så cyklerne kan justeres.

- De må se på, hvilke ryttere der er i feltet. Man kan nemt have et quick release-system, der kan justere saddelhøjden på ingen tid. Han venter jo over et minut på sin cykel.

Dagens dansker

- Kasper Asgreen ser det helt rigtige moment at angribe på inden bakken. Han kommer dem i forkøbet derude, og der er kun to mand, der reagerer med det samme.

Asgreen fik akkurat ikke kastet cyklen frem på det rigtige tidspunkt. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Det er Mohorics cykelkast. Der er ingen tvivl om, at Asgreen er den hurtigste af de tre mand. Det var den eneste måde, som han kunne tabe en spurt. Mohoric har ikke mere at give af, for der er ikke et millisekund, der må gå galt i det cykelkast.