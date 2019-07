Fik den ultimative oprejsning

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Næsten alt er gået galt i denne sæson for Mads Würtz Schmidt, men torsdag var alt lagt bag ham.

Skuffelser, sygdomme og nederlag til trods skal han køre Tour de France for det stenrige Katusha-mandskab, som ved en BMW-forhandler i det østlige Bruxelles serverede boblevand og præsenterede holdet til den 106. udgave af verdens største cykelløb.

Det stod ikke skrevet med flammeskrift, at Mads Würtz Schmidt skulle få sin Tour-debut i år, og udtagelsen af den 25-årige rytter overraskede i vide kredse. På de indre linjer har ingen tvivlet på Würtz Schmidt, som især i sportsdirektør Dirk Demol har haft en fast støtte.

- Selv når det så sortest ud, blev jeg ved med at tro på det. Det kan godt være, at jeg blev hægtet af feltet efter 90 kilometer i klassikerne, men jeg blev ved med at tro på mig selv, siger Mads Würtz Schmidt.

- Alt mit slid har hjulpet mig frem til det sted, hvor jeg står i dag, og jeg er bare så glad for, at jeg er nået hertil.

Mads Würtz Schmidt understreger, at det faktum, at han skal køre Tour de France, er en drøm, der går i opfyldelse. Foto: Ernst van Norde.

Egentlig skulle Giro d’Italia have været højdepunktet i Mads Würtz Schmidts sæson, men også det løb måtte han skrive på listen over forpassede chancer. Sygdom holdt ham ude. Endnu en omgang med en satans virus, som gjorde ham mat og svag, som det var sket i januar og igen lige op til klassikersæsonen.

Før det en knæskade, der skubbede hele hans sæsonplanlægning ud af balance. Først i Paris-Roubaix var den 25-årige Katusha-rytter tilbage på sit vanlige niveau og kørte et fremragende løb, hvor han var afgørende i den holdindsats, der sikrede Nils Politt en fornem andenplads.

Og så igen sygdom og ny nedtur, der altså kostede ham pladsen på Giro-holdet. Det hele til trods er Mads Würtz Schmidt udtaget til Tour de France, verdens største cykelløb og enhvers drengerytters hedeste drøm.

- Det er kæmpestort at få billet til Touren. Jeg glæder mig helt vildt. Det er en kæmpe forløsning for mig. Jeg har kørt Critérium du Dauphiné og ZLM Tour med god form og følelsen af, at jeg havde del i cykelløbet og ikke bare blev skivet af og skulle sidde og lide i gruppettoen, siger Mads Würtz Schmidt.

- Jeg kunne køre nogle cykelløb, hvor jeg havde del i løbet og selv kunne træffe beslutninger om, hvorvidt jeg ville sidde i gruppetto for at spare kræfter til næste dag, eller om jeg ville køre med i feltet.

- Følelsen af at spille en rolle for ens hold er en kæmpe forløsning, og jeg værdsætter den følelse helt enormt nu efter det frustrerende forår, jeg har haft, siger Würtz Schmidt.

- Jeg mistede en måneds træning i vinter på grund af en knæskade, og jeg var hele sæsonen bagefter, men i den måned, da jeg kunne træne alene, indhentede jeg endelig det tabte. Foto: Ernst Van Norde.

Paris-Roubaix gav Würtz Schmidt fornyet selvtillid, og ivrig efter at holde sit niveau og smide et kilogram overflødig vægt inden Giroen underkastede han sig et træningsregime, som desværre pressede ham så hårdt, at han atter blev syg.

- Jeg måtte udgå af Romandiet Rundt, og i lyset af mit ustabile forår opgav vi så Giro d’Italia for mit vedkommende. Det gav mig en måned hjemme, hvor jeg kunne træne uden stress, fortæller Mads Würtz Schmidt.

- Jeg mistede en måneds træning i vinter på grund af en knæskade, og jeg var hele sæsonen bagefter, men i den måned, da jeg kunne træne alene, indhentede jeg endelig det tabte.

- Jeg kunne bare mærke, at jeg blev rask og stabil. Jeg blev bedre og bedre og begyndte så at køre cykelløb i Tour de l’Ain (i slutningen af maj, red.), og siden da har det bare været en opadgående kurve for mig, siger Würtz Schmidt.

‘Jeg kan se dine molekyler, dit inderste indre’. Et brudstykke af teksten til sangen ’Jeg lytter’ af The Minds of 99 står tatoveret på Mads Würtz Schmidts arm. Det er hans og kærestens yndlingssang, som virkelig kan røre ham, som han siger. Foto: Ernst van Norde.

Hele vejen igennem kunne han læne sig op ad Dirk Demol, og det var ham, der midt i al elendigheden med afbud til Giroen begyndte at tale om en mulig deltagelse i Tour de France.

- Jo tættere, vi er kommet på, og jo flere løb, jeg har kørt, desto bedre har det set ud, og desto mere har jeg følt mig tryg ved, at jeg ville få en billet til Touren, siger Mads Würtz Schmidt.

- Det har været et meget fint forløb, og jeg føler mig virkelig ovenpå, siger Würtz Schmidt, som debuterer i Tour de France på et hold uden en egenrådig klassementsrytter, der gør krav på al arbejdskraft.

- Vi kommer uden kaptajn, så jeg håber, vi kan køre et frit løb, hvor vi alle får fripas til at køre med i udbrud og vise trøjen frem. Mit mål er at ramme et udbrud på en etape, hvor jeg kan køre finale om etapesejren, siger Mads Würtz Schmidt.

- Og så gælder det ellers bare om at suge til sig. Man kører kun sin første Tour én gang, så jeg skal nyde hver dag, at jeg kører Tour de France. Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Würtz Schmidt.

