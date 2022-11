Fik et chok ved VM: En komisk modsætning

Efter at være braget ind på sportslitteraturens største scene med sin debutbog ’Fremad’ er forfatter Bastian Emil Goldschmidt nu klar med den stort anlagte toer til sit forfatterskab.

Den består af 32 reportager fra 15 forskellige cykelløb deriblandt VM i Leuven, Paris-Roubaix, Flandern Rundt og alle tre Grand Tours.

Det har taget over et år, men Bastian Emil Goldschmidts odyssé i slipstrømmen efter sporten på to hjul, er nu ovre, og bogen ’Verden af vilje’ er på gaden.

Hans rejse rundt til verdens største cykelløb i halen på det professionelle cykelfelt tog ham blandt andet til VM Australien, hvor han oplevede en nærmest komisk modsætning til det entusiastiske europæiske publikum.

Det beretter han om, da Ekstra Bladet satte ham i stævne en sen eftermiddag i det indre København.

- VM i Wollongong var egentlig en skuffelse til at starte med. Nu havde verden af vilje bevæget sig til verdens ende, og så var der en lad stemning. Ved herrernes enkeltstart stod jeg ved målstregen, da en rytter fra Malta kørte en dårlig tid, men publikum var vildt imponerede.

- Senere kom Yves Lampaert (Vinder af Tour-enkeltstarten i København red.) blæsende og satte en langt bedre tid, men der var folk travlt beskæftiget med at se en fugl, der rodede i en skraldespand. Australien følte ikke, at sporten havde gjort dem en tjeneste ved at komme forbi.

Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt. Foto: Warner Bros. Discovery

Det australske publikum vandt dog efterhånden mere ind på Bastian Emil. Han stod ved målstregen på den anden side af kloden. da den schweiziske tempomaskine Stefan Küng blev slået med bare tre sekunder af upåagtede Tobias Foss. Det var et drama, selv det uprøvede publikum kunne relatere til.

- Jeg stod ved siden af et ældre ægtepar, da Stefan Küng kom i mål. Det lignende, han ville vinde, men han tabte i sidste ende. Ægteparret vidste ikke meget om sporten, men de fik ondt af Küng og håbede, han ville komme stærkt igen i linjeløbet.

- Så den lille bid de fik af cykelsporten, gav dem så stor medfølelse for en fyr, de aldrig havde mødt. Der behøver man ikke vide noget om sporten, for alle kan forstå, at det gør ondt at tabe på den måde.

Præstesønnen der ville skrive

Men hvem er denne unge forfatter, der i et par år nu har bidraget til sendefladen hos Eurosport med sine nærmest poetiske betragtninger under diverse cykelløb, og nu er udkommet ikke bare med en men to bøger.

- Min mor er præst, og min far er læge. Så det er i hver sin ende af skalaen. Jeg er vokset op i Lyngby Præstegård, og der tror jeg, jeg fik en forståelse for det historiske, samt at der er meget at hente i mytologien og religionen i forhold til nogle af de mere uhåndgribelige ting. Det er også meget af det, jeg snakker om i cykelsporten såsom opofrelse og lidelse.

Med forældre, der både var beskæftiget med det åndelige og videnskabelige, begyndte Bastian Emil i en tidlig alder at læse og have respekt for det fag, han nu er en del af.

Bastian Emil Goldsmith har skrevet sin anden bog om cykling. Foto: Pressefoto

- Det har altid været et lys i mørket at læse. Jeg har altid haft et ønske om at udtrykke mig og formidle nogle tanker, man har, og som andre måske kan spejle sig i. Jeg synes, det er en ædel gerning at være forfatter, og jeg betragter det med ærefrygt.

Bastian Emils første bog ’Fremad’, der er en samling af essays, hvor han kommer med sine betragtninger om cykelsport, var en stor succes herhjemme.

Efter udgivelsen af den fik han dog en formaning, han tog med sig, og som motiverede ham til at lave ’Verden af Vilje’, fortæller han med et smil.

- Min ven Caspar Eric, som er digter, sagde, da jeg havde skrevet ’Fremad’. 'Bastian alle kan skrive én bog. En rigtig forfatter har skrevet to bøger'. Det fik mig til at tænke, 'Nå, så er jeg jo slet ikke i mål.'

Det motiverede mig, og jeg er meget stolt af, jeg har skrevet en bog til.

Vil træde i fortidens fodspor

Med sine ord og betragtninger håber Bastian Emil, at han med ’Verden af Vilje’ kan fortsætte takterne fra ’Fremad’ og formidle de dele af cykelsporten, der ikke bare er resultater.

Bogen er inspireret af den gamle skole af cykellitteratur, som Bastian Emil ønsker at fremme. Dengang hvor man ikke bare kunne tænde for fjernsynet og få Leth og Mader eller Rolf og Ritter ind i stuerne ved kaffebordene. Man skulle ud at se løbene og beskrive dem med egne ord til publikum derhjemme.

- Den store ambition var at gå i cykelsportens tidligste fodspor og dykke ned i den idé, at cykelsporten faktisk er skabt til at blive skrevet om. Før tv og radio var det det skrevne sprog, der skulle vække løbene til live og demonstrere det, at hvert løb kan inddeles i kapitler i en fortælling. Det var præcis det, jeg ville skrive.

- Løbene er scenen, og rytterne er karaktererne, og der er en handling og en spændingsopbygning. Det er for eksempel et stort klimaks, at Jonas Vingegaard vinder Tour de France, og at Remco Evenepoel vinder VM. For bogen handler meget om sæsonen med de to ryttere og Tadej Pogacar

Der er således rigeligt med dansk succes i ’Verden af Vilje’, hvor Vingegaards fantastiske succes er et af højdepunkterne i en fantastisk cykelsæson.