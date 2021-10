Fire hold i spil for Fuglsang

Den endelige beslutning skulle træffes inden månedens udgang, men endnu har den canadiske industrikoncern Premier Tech ikke besluttet, hvor dens mange marketingmillioner skal placeres i 2022.

Det betyder, at Jakob Fuglsang ikke aner, hvor han skal køre næste år. Den danske stjernerytters fremtid er nemlig knyttet 100 procent til Premier Tech, som i utide har opgivet sit partnerskab med det kasakhiske Astana-mandskab og i stedet søger efter en ny samarbejdspartner i det professionelle felt.

Fuglsangs agent, italieneren Moreno Nicoletti, bekræfter over for Ekstra Bladet, at danskeren kører for det hold, som Premier Tech vælger at skyde penge i.

- Vi følger Premier Tech. Det er det eneste, der er sikkert: Jakob følger Premier Tech, skriver Moreno i en tekstbesked til Ekstra Bladet.

- Lige nu ved vi ikke, hvor Jakob skal køre næste år, konstaterer Nicoletti.

Fire hold i spil

I et interview i det canadiske medie La Presse bekræfter administrerende direktør og hovedaktionær i Premier Tech, Jean Bélanger, at koncernen - som beskæftiger sig med fødevareteknologi - vil fortsætte i cykelsporten i 2022.

Han bekræfter også, at Premier Techs kommende partner skal findes blandt fire hold, nemlig australske Bike Exchange, sydafrikanske Qhubeka-Nexthash, Israel Start-Up Nation (som har den canadiske milliardær Sylvan Adams som mæcen) og amerikanske Rally Cycling, som kører i cykelsportens næstbedste række.

Jakob Fuglsang har efter alt at dømme kørt sit sidste løb for Astana. Her er han fotograferet under årets Tour de France. Foto: Claus Bonnerup.

Bélanger siger i interviewet, som er publiceret 13. september, at beslutningen om fremtiden vil blive truffet inden månedens udgang. Ekstra Bladet har torsdag forsøgt at få en kommentar fra Bélanger, men det er ikke lykkedes.

Heller ikke Jakob Fuglsang har været at træffe for en kommentar.

I interviewet med La Presse fastslår Bélanger, at Premier Tech kontraktligt havde ret til fuldt ud at overtage Astana-holdet i 2023 efter to års delt ejerskab med den kasakhiske regering.

Valgte Vinokurov

Den plan blev imidlertid opgivet, da kasakherne fastholdt, at nationalhelten Alexandr Vinokurov skulle stå ved roret. Ham fik Premier Tech ellers lempet ud af bagdøren lige før årets Tour de France, men stærke kræfter hev ham tilbage og har atter sikret ham fuld kontrol over holdet fra nytår.

Jakob Fuglsang har haft en høj stjerne på Astana i hovedparten af sin tid på det kasakhiske hold. Alexandr Vinokurov har altid rost og hyldet sin danske kaptajn, men nu slutter samarbejdet. Foto: Ernst van Norde.

- Vi havde en uopsigelig ret til at købe alle aktierne i Kasakhstan, siger Bélanger i interviewet.

- De havde ingen mulighed for at gøre det samme, men de ville gøre det til en kamp på liv og død, som ville have taget to-tre år at løse. Det havde vi ingen appetit på, siger Bélanger.

Premier Tech trak sig ud af samarbejdet med Astana i august, hvorefter Vinokurovs comeback som manager blev annonceret et par uger senere.

- Striden handler virkelig om Vinokurovs tilstedeværelse. Kasakhstan måtte vælge: Ønskede man Vinokurovs tilgang til tingene, eller ønskede man den internationale, professionelle, transparente tilgang?

- Kasakhstan valgte Vinokurov, siger Jean Bélanger til La Presse.

Striden om Vinokurovs tilstedeværelse kulminerede få dage før årets Tour de France, da Vinokurov blev frataget sit sportslige ansvar og ikke var velkommen i Tour-karavanen.