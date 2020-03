Flandern lukker ned: Forårsklassikere aflyst

‘Virusfrygt kan lamme cykelsporten’, lød det allerede for et par uger siden i Ekstra Bladet, og den dystre spådom nærmer sig time for time sin opfyldelse.

Avisen Het Laaste Nieuws skriver således torsdag eftermiddag, at myndighederne i Flandern har besluttet at afblæse alle sportsarrangementer i resten af marts for at bekæmpe spredning af coronasmitten.

Det betyder blandt andet aflysning af forårsklassikerne E3-Classic og Gent-Wevelgem.

Et af sæsonens største løb, Flandern Rundt, er endnu uberørt, idet det først køres 5. april, men det er langt fra utænkeligt, at det skridt, som torsdag blev annonceret af den flamske sportsminister Ben Weyts, kun er det første af flere.

Flandern Rundt er det andet af cykelsportens fem monumenter. Det første, Milano-Sanremo, skulle være kørt 21. marts, men er blevet aflyst.

Det tredje monument, Paris-Roubaix, køres efter planen 12. april, mens det fjerde, Liège-Bastogne-Liège, er programsat til 26. april.

Lombardiet Rundt, som er det femte og sidste monument, køres efter planen 10. oktober.

