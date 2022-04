Flere ransagninger: Sportsdirektør anholdt

En kæmpe antidoping-operation i Portugal har ført til to anholdelser og sat en kæp i hjulet for omdiskuteret cykelhold

En stor antidoping-operation i Portugal under kodenavnet 'Clean Test' har ført til to anholdelser samt beslaglæggelse af stoffer og klinisk udstyr.

Operationen, der talte 120 betjente, havde særligt fokus rettet mod det portugisiske UCI-Continentalhold W52-FC Porto.

Flere medier skriver, at holdet gennem mange år har stået bag en række mistænkelige præstationer, idet rytternes watt-præstationer, under ukontrollerede forhold på hjemmebanen i Portugal, har været bedre end adskillige Tour de France-vinderes resultater ...

En af de to anholdte er holdets sportsdirektør, Nuno Ribeiro, der selv har en lang karriere som professionel bag sig, skriver flere portugisiske medier - heriblandt A Bola.

Cyclingtips.com oplyser desuden, at der blev gennemført ransagninger på dusinvis af adresser i Portugal.

Ransagningerne var målrettet mange forskellige atleter, men det skulle altså være W52-FC Porto, der blev taget med fingrene i kagedåsen.

W52-FC Porto stillede ikke til start til søndagens etape af Grande Premio O Jogo som følge af Clean Test.

- Jeg ved bare, at de ikke stillede til start i løbet, siger holdchef Adriano Quintanilha til den portugisiske avis Record og forklarer, at han ikke har talt med nogen af de involverede fra holdet, da de 'ikke længere er i besiddelse af deres mobiltelefoner'.

Quintanilha oplyser, at holdets fremtid nu står på spil.

- Det kommer helt an på, hvordan tingene nu udvikler sig. Jeg gentager, at jeg ikke ved noget. Hvis situationen udvikler sig seriøst, så mødes vi med FC Porto for at diskutere fremtiden.

De anholdte vil nu blive afhørt og efterforskningen fortsætter.