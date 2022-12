Flygtede: Dødschauffør fundet i Tyskland

Den nyligt pensionerede italienske cykelrytter Davide Rebellin døde på tragisk vis i onsdags, da han på en cykeltur nær sit hjem i Vicenza blev påkørt og dræbt på stedet af en lastbil.

Siden har politiet i Italien, Østrig, Slovenien og Tyskland samarbejdet om at finde chaufføren, der kørte fra ulykkesstedet og den dræbte 51-årige tidligere cykelstjerne.

Det samarbejde har nu båret frugt. Ifølge cyclingnews.com lørdag har politiet i Tyskland fundet lastbilchaufføren, der flygtede fra ulykkesstedet i Italien.

Der er angiveligt tale om en 62-årig tysk mand, som tilbage i 2001 var involveret i en anden kollision med en cyklist, som dog ikke havde dødelig udgang.

I 2014 blev han sigtet for at køre under alkoholpåvirkning.

Chaufføren kører for et vognmandsfirma med base i Nordtyskland og var i Verona onsdag for at hente gods.

Ifølge cyclingnews.com er chaufføren ikke blevet anholdt, da han er fundet i Tyskland, og sagen omhandler en hændelse på italiensk grund. Men han kan se frem til blive kaldt til Italien til en retssag.

Øjenvidner har berettet, hvordan lastbilen kortvarigt stoppede efter kollisionen med Rebellin, men herefter kørte chaufføren videre i lastbilen

I sin storhedstid vandt Davide Rebellin blandt andet Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race og Flèche Wallone.

Karrieren led et knæk, da han i 2008 blev testet positiv for doping i forbindelse med OL i Beijing. Efter to års karantæne genoptog han karrieren, men kom aldrig til at køre på et World Tour-hold igen.

De seneste to sæsoner har han været tilknyttet det italienske kontinentalhold Work Service Marchiol Vega og erklærede i januar, at 2022-sæsonen ville blive hans sidste.

Hans sidste løb blev Gran Premio Bruno Beghelli 16. oktober.

