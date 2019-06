Flyvende Fuglsang tættere på førertrøjen

Danske Jakob Fuglsang satte onsdag en tyk streg under, at han er i god form.

På de 26,1 kilometers enkeltstart i og omkring Roanne kørte Astana-kaptajnen en mere end godkendt enkeltstart på sin nye enkeltstartscykel og endte på etapens niendeplads.

Dermed beholder han fjerdepladsen i den samlede stilling, men kom tættere på førertrøjen, der nu indehaves af Adam Yates (Michelton-Scott), der sluttede enkeltstarten syv sekunder foran danskeren.

Jakob Fuglsang kørte en flot enkeltstart i Frankrig og er nu blot syv sekunder fra førertrøjen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er samtidig forskellen på de to i den samlede stilling efter en enkeltstart, der naturligvis var mærket af, at Chris Froome ikke stillede til start.

Ineos-kaptajnen styrtede under opvarmningen på rutens eneste nedkørsel og brækkede lårbenet. Dermed er han færdig i de kommende måneder og også ude af den kommende Tour de France.

Bedst på dagen var Jumbo-Vismas belgiske himmelstormer, Wout van Aert, der med en brag af en sidste halvdel knuste konkurrenterne og vandt enkeltstarten med mere end et halv minut ned til næste mand, Tejay van Garderen (EF Education), der også kørte sig ind på løbets andenplads.

På løbets tredjeplads er Bahrain-Meridas Dylan Teuns, der i førertrøjen forsvarede sig flot og altså endte med kun at tabe så meget, at han dryssede to placeringer ned.

Torsdag venter der rytterne en 201 kilometer lang etape med en profil som en klassiker. Fire kategori 4-stigninger skal forceres på vej mod mål i Voiron, hvor en hård afslutning får skilt de hurtigste folk fra.

Jakob Fuglsang vandt løbet i 2017 efter flot kørsel i bjergene. Dem kommer rytterne i år for alvor først til i finalen fredag og ellers på den eksplosive etape lørdag og på den afsluttende etape søndag.

