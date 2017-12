Fodbold-VM sender Fuglsang i Tour-dilemma

Jakob Fuglsang var pludselig cykelsportens hotteste navn, da han i sommer kørte fra Chris Froome, Richie Porte og de øvrige topnavne i det franske etapeløb La Dauphiné, der er den ultimative optakt til Tour de France.

Men selvom Fuglsang til sommer er Astanas kaptajn i Tour de France, så er det bestemt ikke sikkert, at Fuglsang kommer til at forsvare sin sejr i La Dauphiné, for fodbold-VM i Rusland betyder, at Tour de France har senere start end normalt.

- Jeg skal se på denne her periode lige før Tour de France, for løbet er jo rykket en uge. Derfor er det måske mere interessant at køre Schweiz Rundt, siger Fuglsang til Cyclingnews.com.

- Der vil også være en holdtidskørsel, ligesom der vil være i årets Tour de France. Men det skal diskuteres, for jeg vil også forsvare min Dauphiné-titel, så vi må se, hvad jeg gør, siger Fuglsang.

Bedre end nogensinde

Den danske kaptajn erkender, at han tidligere har tvivlet på, at han kunne blive holdkaptajn igen, men med Vincenzo Nibali, og nu også Mikel Landa og Fabio Aru væk, så er Fuglsang bossen.

- Dette år beviste, at jeg kan lave store ting og vinde store løb, så selvom der er mere pres på, så tror jeg også, at jeg vil få mere støtte, siger Fuglsang, der i sidste sæson også imponerede med OL-sølv.

- Jeg mener, at jeg mentalt er det bedste sted, jeg har været. OL gav mig et stort boost, og Dauphiné-sejren med to etape-sejre, hvor jeg slog vor tids bedste etapeløbs-ryttere, det gav meget selvtillid, siger Fuglsang.

Tour de France køres fra 7.-29. juli 2018, så vælger Fuglsang at køre La Daphiné fra 3-10. juni, så har han fire uger mellem løbene, mens der kun er tre uger mellem løbene, hvis han kører Schweiz Rundt.

Astana har tidligere antydet over for Ekstra Bladet, at både Michael Valgren, Jesper Hansen og Magnus Cort kan komme med på holdet, der skal føre Fuglsang til at godt resultat i sommerens Tour de France. Kaptajnens bedste resultat er fortsat syvendepladsen i 2013, mens han udgik i 2017-udgaven.

