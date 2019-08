Født i år 2000: Banker de store Tour-stjerner

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Tour de France-stjerner som Egan Bernal (Ineos), Julian Alaphilippe (Quick-Step) og Alejandro Valverde (Movistar) var lørdag til start i Clasica San Sebastian, men det var 19-årige Remco Evenepoel, der overraskende snuppede sejren i det spanske World Tour-løb.

I Baskerlandets stejle terræn angreb den belgiske cykelkomet fra Quick-Step-holdet med 19 kilometer til mål og kørte alene over stregen som vinder af endagsløbet.

"The most remarkable thing you’ve ever seen!"



Remco Evenepoel wins Clasica San Sebastian aged 19 years and 190 days – the youngest winner of a major one-day race since 1925 pic.twitter.com/EBQUwwuiwj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 3, 2019

Evenepoel er i gang med sin første sæson som professionel, efter at han i 2018 blev juniorverdensmester i både linjeløb og enkeltstart.

Men allerede nu kan rytteren, der er født i år 2000, altså kalde sig vinder af et stort løb på øverste hylde. Han sejrede foran CCC's Greg Van Avermaet, der vandt feltets spurt og blev toer, mens Marc Hirschi fra Sunweb kørte i mål på tredjepladsen.

Remco Evenepoel er en glad teenager. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

På forhånd var det ellers holdkammeraten og sidste års vinder, Alaphillippe, der blev udråbt som en af de store favoritter til sejren.

Men omkring 90 kilometer fra mål stod Alaphilippe af, og løbet blev en markant profil fattigere.

15 kilometer senere stod det så klart, at heller ikke Bernal skulle blande sig i kampen om sejren, da han blev sat på den 7,8 kilometer lange Erlaitz-stigning.

Det spanske Movistar-mandskab holdt en høj fart op ad Mendizorrotz. Det reducerede feltet kraftigt og afskrækkede i første omgang konkurrenterne fra at angribe.

På vej mod løbets sidste stigning, Murgil-Tontorra på 1,9 kilometer, tog Evenepoel og Treks Toms Skujins dog chancen og fik hul.

På Murgil-Tontorra kunne Skujiņs ikke følge belgierens tempo, og selv om flere fra favoritgruppen forsøgte at sætte efter, var de ikke i nærheden af at hente Evenepoel.

Danmark var repræsenteret ved den unge trio Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step), Jonas Gregaard (Astana) og Niklas Eg (Trek), men ingen af dem blandede sig i finalen.

