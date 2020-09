Følelsesladet vinder: - Jeg glemmer ham aldrig

LA ROCHE-SUR-FORON (Ekstra Bladet): Over en strækning på 35 kilometer kørte de parløb mod stregen, Richard Carapaz og Michal Kwiatkowski fra Team Ineos.

Lidt over tre kilometer fra toppen af HC-stigningen Montée du plateau des Glières smed de Pello Bilbao fra Bahrain-holdet af som den sidste i udbruddet og buldrede mod mål hen over den stenede, støvede grusvej på toppen og videre ned, ned, ned.

Kwiatkowski kørte hele vejen med gåsehud, fortalte han, da han havde vundet. Han vidste allerede på nedkørslen, at det show, han opførte med Giro-vinderen Carapaz, ville bære frugt. Ingen kunne nå dem, og Team Ineos ville vinde en vis oprejsning efter den unge holdkaptajn Egan Bernals kollaps og utidige exit.

- Jeg kan ikke sammenligne det her med noget andet løb, jeg har vundet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, sagde den tidligere verdensmester følelsesladet på den efterfølgende pressekonference, hvor hans ansigtsudtryk skjultes af hans mundbind.

Hans øjne, hans tøvende svar og bævende, til tider svigtende stemme lod dog forstå, at der var fuldt udsving på følelsesregistret derinde i den tynde krop. Tankerne for i alle retninger, tydeligvis. Men de samlede sig vist alle før eller siden om Richard Carapaz.

Team Ineos kom til Tour de France for at vinde løbet igen, men den ambition led skibbrud med Egan Bernals kollaps. Nu har disse to pyntet lidt på storholdets løb. Foto: Anne-Christine Poujoulat/various sources/AFP/Ritzau Scanpix.

- Jeg er ham dybt taknemmelig. Han vidste i dag, at han ville overtage bjergtrøjen, og jeg tror, han kan beholde den til Paris. Han gav mig sejren, og jeg vil aldrig glemme ham for det, sagde Kwiatkowski.

- Vi vidste, at vi ville klare os igennem til stregen, og at vi ville vinde etapen. Der var mange mennesker, og der var råb og skrig, og vi havde sportsdirektørerne i radioen, sagde Kwiatkowski.

- Vi har arbejdet så hårdt for det de seneste dage. Jeg ved ikke, om det er Tourens magi, eller om det bare er måden, vi kørte på, men vi leverede virkelig et show.

- Vi har prøvet i tre dage på at vinde en etape. Det var vanskeligt for os at ændre vores målsætning i løbet (efter Bernals exit, red.), men vi forsøgte og var tæt på, sagde Kwiatkowski med tanke på Carapaz, der to gange er blevet nummer to i denne uge.

- Bjergtrøjen er vigtig for ham. Den var hans mål i dag, og da vi vidste, at han havde den, sagde han til mig, at jeg kunne tage etapesejren - på betingelse af, at han også har trøjen i Paris.

- Nu skal jeg hjælpe ham med at forsvare den, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, sagde Michael Kwiatkowski, som dedikerede sin sejr til den tidligere sportsdirektør på Team Ineos, Nicolas Portal. 'Tidligere', fordi han ulykkeligvis døde som blot 40-årig i marts.

Aftalte sejren på forhånd

Ofrede sig for kaptajnen - og hældt ud af Touren

Kyllingen hylder dansker: - Det havde han aldrig drømt om

Colombianer vinder kongeetape i Tour de France