Førertrøjen trækker sig

Den førende slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma) styrtede på lørdagens 4. etape af Critérium du Dauphiné og stiller ikke til start på søndagens afsluttende etape.

Det meddeler både løbsarrangøren og Roglic' hold på Twitter.

Roglic så noget forslået ud, da han krydsede målstregen på næstsidste etape, og skaderne afholder ham fra at forsvare sin førertrøje i løbets sidste bjergslag.

- Som resultat af hans styrt i går vil Primoz Roglic, den førende i klassementet og pointkonkurrencen, ikke stille til dagens start på den afsluttende etape, skriver holdet.

- Udviklingen af skaderne vil afgøre planerne for de kommende løb. God bedring, Roglic.

Allerede efter lørdagens etape insinuerede det hollandske holds sportsdirektør Grischa Niermann over for TV-stationen NOS, at Roglic nok måtte trække sig fra løbet.

Dermed er franske Thibaut Pinot (FDJ) nu den førende rytter i løbet, der traditionelt bruges som opvarmning til Tour de France.

Pinot var 14 sekunder efter Roglic i klassementet, men nu er han i stedet løbets førende med en afstand på ti sekunder ned til Guillaume Martin (Cofidis).

Årets udgave af etapeløbet har budt på mandefald blandt store navne. Også sidste års Tour de France-vinder Egan Bernal er stået af undervejs, mens Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) og Emanuel Buchmann (Bora) også måtte kapitulere efter styrt lørdag.

Den afsluttende 5. etape bliver et stort bjergslag, hvor rytterne skal over otte kategoriserede stigninger på 153,5 kilometer.

Se også: Overlegen Fuglsang: - Jeg vidste jeg var hurtigst

Se også: - Åbner nok en flaske champagne

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

FCKs transfersommer: Lurer Ståle på Sisto?

Brøndbys transfersommer: Sådan vil de handle