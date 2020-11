Første billede efter skræk-styrt

Cykelrytter Fabio Jakobsen blev alvorlig kvæstet i et styrt i august. Efter flere operationer har han nu for første gang lagt et billede op af sig selv

I sprinten på 1. etape af Polen Rundt tilbage i august styrtede den hollandske sprinter Fabio Jakobsen og kom alvorligt til skade.

Alle hans knogler i ansigtet brækkede, mens han også mistede alle tænder. Sprinteren lå i kunstig koma og var gennem flere operationer.

For første gang siden styrtet har Fabio Jakobsen lagt et billede op af sig selv, hvor han skriver, at han er tilbage på cyklen. Hollænderen er i selskab med sin kæreste i gennem mere end fire år, Delore Stougje.

'Det har været noget af en rejse indtil videre. Med dette opslag vil jeg gerne takke alle speciallæger, der har hjulpet mig den lange vej', skriver den 24-årige Deceuninck-Quick Step-rytter på det sociale medie Twitter.

I et efterfølgende opslag takker han også sit hold og sponsorer, mens han forklarer, at næste operation skal finde sted i januar, og at han indtil da vil begynde at træne langsomt igen.

Tidligere i november lagde Fabio Jakobsen et billede op af de mange sting, han fik opereret ind i både over- og underkæbe, og som blev taget ud efter fire uger.

Til billedet skriver han blandt andet, at en transplanteret knogle skal vokse sig stærk og fast de næste fire måneder.

Lang karantæne

Styrtet på 1. etape af Polen Rundt blev forårsaget af landsmanden og sprinterrivalen Dylan Groenewegen fra Team Jumbo-Visma, der afveg fra sin linje i spurten og sendte Fabio Jakobsen ud i barrieren med høj fart.

Den Internationale Cykelunion tildelte Dylan Groenewegen en karantæne på ni måneder for at have have forårsaget Fabio Jakobsens styrt.

Groenewegen må derfor ikke køre internationale løb før til maj.

