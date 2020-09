Første gang i otte år: - Meget usædvanligt

Se også: Triumf på bjerget

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Fredagens 13. etape blev dagen, hvor 11 ryttere fra dagens udbrud kom ind før den gule trøje Primoz Roglic førte an blandt favoritterne nede fra feltet.

Colombianske Daniel Felipe Martinez var stærkest af udbryderne på en etape, der forløb helt som Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen havde forudset det.

- Det var helt som forventet med et udbrud bestående af enormt stærke og holdbare ryttere, og når man kigger på de 11 første på listen, så er det alle sammen klasseryttere, og fem har endda tidligere vundet etaper i Tour de France, siger Rasmussen til Ekstra Bladet.

- På en etape som i dag får klassementrytterne ikke lov at stikke af, så det bliver de ryttere lige bagved, og der er to løb i løbet. Kampen om etapesejren og kampen om den gule trøje og begge dele var lige spændende, siger Rasmussen.

Nede hos favoritterne var Primoz Roglic og Tadej Pogacar stærkest og satte Richie Porte og Mikel Landa med 13 sekunder som de nærmeste forfølgere.

Roglic og Pogacar kører ikke for samme hold, men er jo begge fra Slovenien, kommer de til at hjælpe hinanden nu?

- Lige nu er de helt sikkert klar over, at de har en fælles interesse, men de er jo ikke sikre på noget endnu. Pogacar har jo kun 15 sekunder ned til Bernal samlet, og der er masser af hårdt cykelløb forude, og efter det næste store slag søndag, så er vi endnu klogere, siger Rasmussen.

Egan Bernal tabte tid til de to slovenere. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Mens Slovenien og også Colombia har stor succes, så var fredag forfærdelig for hjemmebanerytterne.

- Frankrig er sgu i knæ efter sådan en dag. Det er ikke meget foie gras, de kommer til at smaske i sig ved de franske middagsmborde i aften. Det var sølle, siger Rasmussen og hentyder til Guillaume Martin og Romain Bardet, der før i dag var nummer tre og fire, men fredag begge smed næsten tre minutter til den gule trøje og nu blot er nummer 11 og 12.

- Franskmændene fejlede over en bred kamp. Det var jo også Rolland og Barguil, der var i udbrud, og Alaphilippe kunne heller ikke få den til at køre rundt i dag, så de fem største franske ryttere fejlede, siger Rasmussen.

Det var heller ikke meget, man så til danskerne på etapen.

- Jeg var selv ude og køre kategori 1-stigningen inden etapen, og der kunne jeg godt se, at det ikke lige var en danskeretape. Det var virkelig hårdt terræn.

Michael Rasmussen uddeler hver dag dagens top og flop hos Ekstra Bladet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se også: Riis trods pengemangel: ‘Det skal nok lykkes for os’

- Det havde været vidunderligt hvis Nicklas Eg var kommet i udbrud, men han kørte vel alligevel sin bedste etape indtil nu og bliver nummer 40, så det er godkendt. Men det var i dag, at han skulle have været ude at sidde foran og være til hjælp for Richie Porte, siger Rasmussen.

Han mener, at det er for tidligt at konkludere, at Roglic og Pogacar bliver et og to i Paris, for større er tidsforskellene trods alt ikke endnu.

Den prikkede bjergtrøje sidder stadig på Benoit Cosnefroy, men kyllingen håber ikke, at det holder.

- Hans dage må snart være talte. Det vil ikke klæde bjergtrøjen, hvis han kører helt til Paris med den.

Til gengæld mistede Movistar føringen i holdkonkurrencen til EF.

- EF havde tre mand med i udbruddet og fik godt fat i Movistar. Der er 20 minutter ned til nummer tre, så nu ligger det mellem de to, og vi kommer nok til at se et par gange, at de sender en rytter med i udbrud, hvis det andet hold har det, siger Rasmussen.

Fredagens etape bød i øvrigt også på exit for løbets nummer 13 Bauke Mollema, der udgik undervejs.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DAGENS TOP

- Det bliver Daniel Felipe Martinez, der kørte etapesejren hjem fra spidst. Han var udbruddets med afstand stærkeste rytter i dag. Han får ikke meget hjælp fra holdet, men træder den selv ind med Kämna på hjul og vinder yderst fortjent.

- Der var mange andre, der gjorde det rigtig godt. Det var imponerende med Schachmann, der for anden dag i træk var ude på en svær etape. Han kunne have fortjent en bedre skæbne siger Michael Rasmussen.

DAGENS FLOP

- Den løber Ineos og Egan Bernal med i dag. Jeg havde forventet mere, og det tror jeg i den grad også selv, at de havde med Sivakov ude foran og angreb fra Carapaz. Til sidst var det jo et stilstudie i at træde firkanter fra selv Bernal. Det var meget udsædvanligt at se.

- Det er første gang i Tour-sammenhæng i otte år, at Ineos - og tidligere Sky - er sådan i knæ og virkelig på bagkant. De skal i den grad ud og lave ekstremt opsigtsvækkende ting nu. De skal være i stand til at trække bukserne af de to slovenere, siger Michael Rasmussen.

Bendtner køber øl: - Kutyme med bajere

Ville afvikle Touren midt i Hitler-vanvid

Blæser på kritik: Jeg har aldrig været bedre