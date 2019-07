Forarget over soloshow: - Han skulle have en røvfuld

Michael Rasmussen svinger pisken over Nairo Quintana, der udelukkende kørte for sig selv på 15. etape

Efter et voldsomt tidstab på lørdagens 14. etape kastede colombianske Nairo Quintana sig søndag ud i et soloshow for at køre sig tilbage i klassementet.

I stedet for at hjælpe Movistar-holdkammeraten Mikel Landa endnu længere frem i klassementet, sad Quintana og tog føringer i den gruppe, som Landa jagtede. Og det behager ikke Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Han kører som en pose nødder i dag. Han sidder derude og fører i gruppen, samtidig med han har to holdkammerater, der sidder og kører 100 procent nede bagved for at få deres bedste mand frem.

- Han skulle have en ordentlig omgang med spanskrøret hjemme på hotellet. Det er så illoyalt, som det overhovedet kan være, siger Michael Rasmussen.

Mikel Landa var allerede foran Quintana i det samlede klassement inden dagens etape, og colombianeren burde agere derefter, mener Kyllingen.

- Han skal sidde nede i den gruppe og sidde på hjul, og så skal han give alt for Landa i to kilometer. Det andet er simpelthen ikke i orden for at blive nummer 14 i klassementet, siger Michael Rasmussen og forudser, at soloshowet kan give ballade på hotellet.

- Det kan det helt sikkert. Han skulle have en røvfuld, siger han.

Det kører ikke for Nairo Quintana i årets Tour de France. Foto: BERNARD PAPON/Ritzau Scanpix

- Det bedste cykelløb indtil nu

Mens der ikke er ros til Nairo Quintana, så er Michael Rasmussen ganske begejstret for 15. etape, hvor favoritterne endnu en gang blottede sig over for hinanden. Og hvor Simon Yates snuppede etapen efter at være kørt fra resten af de 36 mand store udbrud.

- Det var det bedste cykelløb indtil nu.

- Det var kaotisk på alle mulige måder. Vi er to uger inde i løbet, og man kan bare mærke, at timeglasset er begyndt at rinde ud for rigtig mange. Det er en af de dage, hvor et udbrud kan holde hjem, og den sidste overlevende fra udbruddet ender også med at vinde.

- Det beviser, at man skal tilhøre den absolutte verdenselite for at kunne vinde de store bjergetaper, siger Michael Rasmussen.

- Seks mand kan vinde

Julian Alaphilippe i den gule trøje viste for første gang svaghedstegn og tabte sekunder til blandt andre Geraint Thomas, Egan Bernal og Thibaut Pinot. Men Michael Rasmussen tror ikke, at trøjen bliver flået af franskmanden lige med det samme.

- Han redder den trods alt hjem. Han er med langt op ad det sidste bjerg, og det er ikke givet, at han mister den på næste bjergetape.

- Jeg tror godt, han kan holde sig inden for halvandet minut henover toppen på Galibier (på 18. etape, red.). Men det bliver sindssygt spændende, for hvis man nulstiller klassementet efter Alaphilippe, så ligger seks mand inden for 39 sekunder.

Julian Alaphippe tabte tid, men forsvarede den gule trøje. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

- Hvis man hiver Alaphilippe ud af ligningen, så er der stadig seks mand, der kan vinde Tour de France - og det er en meget, meget unik situation at have på vej ind i tredje uge. Det lover godt for utroligt meget godt racerløb den næste uge, siger Michael Rasmussen.

Thibaut Pinot vandt 14. etape og viste også tænder på 15. etape, da han satte alle favoritterne på den sidste stigning og kørte i mål med Mikel Landa. Og franskmanden er et godt bud på en kommende Tour de France-vinder.

- Som det ser ud nu, ser Pinot ud til at være stærkeste mand, og han lader også til at have den stærkeste hjælperytter i David Gaudu. Han har både Gaudu og Sébastien Reichenbach, så det lover rigtig godt for ham.

Fuglsang kommer ikke i top 5

Til gengæld måtte Jakob Fuglsang endnu en gang give slip, da de bedste klatrede op på toppen af Foix Prat d'Albis, og danskeren dumpede en enkelt plads ned i klassementet.

- Han har fundet sin plads. Den eneste klassementrytter, der kommer efter Fuglsang, er Rigoberto Uran, der har en dårlig dag. Hvis det er udtryk for styrkeforholdet, så skal han jo være glad, hvis han holder sin 9. plads. Der er ikke noget, der tyder på, han ryger forbi Mikel Landa og Alejandro Valverde.

- Han ligger nummer ni, men det kan blive til en 8. plads, hvis det går godt og en 12. plads, hvis det går dårligt. Han er langt uden for top 5, og jeg har svært ved at se ham rykke længere frem, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Movistar var i den grad i fokus på 15. etape - på godt og ondt.

Etapens TOP: Movistar

Movistar angreb forbilledligt. Med undtagelse af Nairo Quintana. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

- Movistar skal have den for den holdindsats, de yder. Det var fantastisk at se.

- De sender tre mand af sted, og mens alle tænker på, at Quintana skal tilbage i klassementet, så handlede det om Mikel Landa. I hvert fald for resten af holdet. For Quintana handlede det kun om Quintana.

Etapens FLOP: Nairo Quintana

- Der var syv mand på Movistar i dag, og så kørte Quintana for sig selv. Han får dagens flop for det nummer, han laver i dag.

