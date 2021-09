Forbløffende forvandling: Fra helt slukket til brandvarm

LEUVEN (Ekstra Bladet): Han har ikke været let at få fat i for Ekstra Bladet de seneste år. Opringninger og sms’er er forblevet ubesvarede, og interviewaftaler er blevet aflyst.

Michael Valgren har vist ikke orket at forklare sig eller forsvare sig. Forklare, hvad der skete efter de meriterende sejre i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race i foråret 2018.

Eller rettere, hvad der ikke skete. Sejrene udeblev pludselig, og kun i glimt understregede han igen sin klasse, sit enorme talent - som da han i 2019 blev nummer seks ved VM i et helvedes uvejr i Yorkshire.

Han har ikke været uforskammet eller arrogant. Han har bare holdt sig på afstand, og i det lys var det torsdag i Tervuren nær Bruxelles en forvandlet rytter, der tog sig tid til at møde den danske presse forud for landevejsløbet ved VM søndag.

Formidabel optakt

Imødekommende, afslappet, selvsikker og tydeligvis i sin bedste form rakte han armen i vejret og meldte sig som en af de fem i den danske trup, der mener, at de kan vinde VM.

Holdkammeraterne Magnus Cort (tv) og Michael Valgren fra EF Education-Nippo hilser på rytteragent Ken Sommer efter træning torsdag. Foto: Ernst van Norde.

29-årige Valgren er kommet til Belgien som nykåret vinder af de italienske endagsløb Giro della Toscana og Coppa Sabatini. To sejre på to dage i ugen op til VM. En ganske formidabel optakt til et mesterskab, som han nu af mange især danske fans spås til at vinde.

- Sejrene var helt sikkert en forløsning for mig. Tingene har ikke fungeret for mig, selv om jeg virkelig har kæmpet hårdt for det, siger Valgren til Ekstra Bladet.

- Der har været langt mellem snapsene, og jeg har tænkt meget over, hvorfor sejrene udeblev og hvad, jeg har gjort forkert.

- Jeg har ikke fundet en entydig forklaring på, at det hele ikke har fungeret for mig, men det har været afgørende her på mit nye hold, at jeg har bevaret tålmodigheden og troet på, at sejrene nok skulle komme, siger Valgren.

Kun ét tilbud

Ved årsskiftet tiltrådte han en kontrakt på et år med det amerikanske World Tour-hold EF Education-Nippo efter nogle magre sæsoner på det sydafrikanske NTT Pro Cycling.

Klassikerstjernen, som pludselig ikke kunne vinde cykelløb, havde ved indgangen til 2021 kun ét tilbud. Ved et lykketræf viste det sig, at EF Education-Nippo var netop, hvad Valgren havde brug for.

- Jeg har det vanvittigt godt på EF. Det er et supergodt hold for mig. Alle har tillid til mig og forstår mig, siger Valgren, som allerede under Critérium du Dauphiné i juni - altså længe før, han igen vandt et cykelløb - fik tilbudt en kontraktforlængelse på to år.

Michael Valgren vandt ikke et cykelløb i mere end tre år, før han sejrede to dage i træk i Italien og nu er et af Danmarks bedste bud på en topplacering ved VM. Foto: Ernst van Norde.

Uden tøven takkede han ja.

- Jeg ville virkelig gerne blive på holdet, men jeg havde hele tiden følehornene ude for at forhindre, at jeg skulle stå uden kontrakt med, siger Valgren.

- Jeg havde ikke lavet de store resultater, og jeg vidste, at jeg skulle være hjælperytter i Touren, så det kunne godt blive lidt for spændende hen mod slutningen af sæsonen.

- Og så fik jeg den chance, og det er jeg simpelt hen bare så glad for. Det var så fedt at få tilbudt yderligere to år og vide, at holdet ser et potentiale i mig, siger Valgren.

Svær tid

Fra første færd på holdet, som også har landsholdskollegaen Magnus Cort og sportsdirektør Matti Breschel på lønningslisten, følte Valgren sig befriet for pres for at vinde. End ikke en slem håndskade, som holdt ham ude tidligt på året, fik holdet til at stresse, fortæller han.

- Det har betydet alt for mig, at mit hold har støttet mig og vist mig tillid hele vejen igennem, siger Valgren og fremhæver Breschel som en sportsdirektør, der i meget høj grad kan sætte sig ind i rytternes situation.

- Efter OL havde jeg en svær tid, hvor det var hårdt at få gang i benene igen. Hen over sommeren havde jeg en periode på tre måneder, hvor jeg var på træningslejr, kørte Critérium du Dauphiné, DM, Tour de France og så OL, fortæller Valgren.

- Jeg var hjemme i ti dage i den periode, så jeg var helt slukket bagefter, og jeg magtede bare ikke at træne intervaller og følge mit stramme træningsprogram.

- Og så sagde Matti, at jeg bare skulle droppe min watt-måler og køre ud og hygge mig på cyklen og finde glæden ved det som dengang, jeg var dreng. Og det gjorde jeg.

- Jeg har trænet godt, men jeg har hygget mig på cyklen de seneste seks uger, og det kan være det, der har gjort forskellen for mig i løbene, siger Valgren.

Rystede posen

Alt går igen den rigtige vej for Michael Valgren efter en svær tid, hvor tingene ikke er gået op i en højere enhed for ham. Foto: Ernst van Norde.

I forbindelse med skiftet fra det sydafrikanske NTT Pro Cycling til EF Education-Nippo i år blev Valgrens cykelliv splintret og bygget op igen. Nyt udstyr, ny organisation, ny træner, ny inspiration, ny luft.

Det dødvande, han havde befundet sig i alt for længe, blev sat i bevægelse.

- Jeg skiftede det hele. Ud med alt det gamle og ind med det nye. Det var tiden at prøve nogle nye ting. Også måden, jeg kører cykelløb på, siger Valgren.

- Jeg har været tilbageholdende og kørt på den klassiske VM-facon med at vente, vente, vente og så rykke på sidste omgang. Sådan kører man ikke længere. Man skal være aggressiv.

- Jeg var klar til, at der skulle sket noget nyt. Jeg har skullet vænne mig til alt det nye, men jeg er ved at være der, og det er nok derfor, at sejrene kommer nu, siger Valgren.

- Jeg har lært meget af alt det her. At det er vigtigt for mig ikke at have noget stress omkring mig, som jeg havde sidste år med uro i organisationen på NTT.

- I december begyndte jeg at arbejde med en mentaltræner, og det har fungeret godt for mig at få sat ord på nogle af de ting, der har tynget mig og stresset mig.

- Han har været med til at spore mig ind på den rigtige vej, hvis tingene begyndte at gå dårligt, og tage problemerne op, før de blev alt for store, siger Michael Valgren.

Skuer mod Danmark

Inden for få år regner Michael Valgren med at flytte hjem til Danmark med hustruen Sissel og sønnen Axel. Foto: Ernst van Norde.

Michael Valgren flyttede til Monaco i 2017, og han bor der stadig med sin kone, Sissel, og sønnen Axel.

I løbet af få år vender familien imidlertid snuden hjemad mod Thy, hvor Valgren stammer fra.

- Vi har altid villet hjem til Danmark igen. Monaco skulle egentlig bare have været et eventyr på et par år for os, men vi har fået så gode venner dernede, at vi ikke er parate til at slippe det endnu, siger Valgren.

- Sidste år, da vi under coronapandemien var hjemme i Danmark i en periode, hørte vi om et hus, der måske skulle sælges, så vi slog til og har indgået forhåndsaftale om, at vi overtager huset engang i 2023.

- Så vi har altså på papiret købt et hus og kommer hjem på et tidspunkt, men det sker først om et par år, siger Valgren.