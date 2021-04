Forbløffet dansk Tour-helt: - Hvor kommer det fra?

Forbløffet kunne Søren Kragh Andersen for nylig læse i medierne, at han ligger i dyb konflikt med sit hold

Et hurtigt opkald havde punkteret historien, før den nogensinde var blevet trykt, men Søren Kragh Andersens mobil forblev tavs, hvorfor ‘nyheden’ om hans dybe konflikt med sin arbejdsgiver tidligere på ugen begyndte at brede sig på de sociale medier.

Det var den hollandske avis Het Nieuwsblad, som bragte rygtet til torvs som en nyhed: Søren Kragh Andersen var som mange af holdets ryttere før ham røget uklar med ledelsen på Team DSM og stod nu på spring til at bryde sin kontrakt før tid.

- Jeg aner virkelig ikke, hvor den historie kommer fra. Jeg kan bare sige, at den ikke er sand. Jeg har det godt på Team DSM, siger Søren Kragh Andersen, da Ekstra Bladet ringer ham op.

Han bor i Monaco, men opholder sig i disse dage i Luxembourg, hvor han tidligere har boet. Først er der hul igennem, da han sidder i sadlen på en lang træningstur, og siden ringer han tilbage for at få fakta på banen.

- Jeg er glad for, at du ringede, for jeg vil gerne sætte tingene på plads. Jeg interesserer mig ikke så meget for, hvad medierne skriver, men det her vil jeg gerne korrigere, siger Søren Kragh Andersen.

Ikke sandt

Het Nieuwsblad-historien går på, at ledelsen på Team DSM har blandet sig utidigt i opsætningen af Kragh Andersens enkeltstartscykel, da holdet skiftede cykelmærke fra Cervélo til Scott ved årsskiftet.

Danskeren skulle have ønsket at bevare sin nøje tilpassede position på tempocyklen, men det modsatte holdet sig, lyder det. Uenigheden skulle være kulmineret efter enkeltstarten i etapeløbet Paris-Nice, som danskeren under påskud af rygsmerter derpå forlod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søren Kragh Andersen (tv) kører på hold med sin storebror, Asbjørn Kragh Andersen. Her er brødrene fotograferet på en træningslejr i Calpe i Spanien i 2019. Foto: Ernst van Norde.

- Det er en god historie, men der er ikke noget i det. Det er ikke sandt. Og enhver burde kunne sige sig selv, at et hold selvfølgelig ikke vil tvinge en rytter til at køre i en position, han ikke bryder sig om, siger Søren Kragh Andersen.

- Holdet er superpassioneret, og det er jeg også, og det kan sagtens afføde diskussioner, som ingen af os er bange for at gå ind i. Vi er professionelle. Der er ikke noget problem, siger Søren Kragh Andersen.

- Der er ikke noget brud på vej. Overhovedet ikke.

Fungerer godt

En række store navne har gennem de senere år forladt Team DSM i utide. Det gælder blandt andre Marcel Kittel, Warren Barguil, Tom Dumoulin, Michael Matthews og senest Marc Hirschi. Rygtet vil vide, at holdet udøver så streng kontrol med alt og alle, at rytterne let føler sig indeklemt og fastlåst.

Den følelse har Søren Kragh Andersen ikke, fortæller han.

- Team DSM er et superprofessionelt cykelhold, med en virkelig stærk struktur i organisationen. Der er altid en dybere mening med de ting, holdet gør.

- Og det er et hold, der kræver rigtigt meget af rytterne. Kan man ikke affinde sig med det, så er det et superhårdt job. Kan man derimod se fordelene ved den måde at arbejde på, så kan man blive hjulpet utroligt meget til at blive en bedre rytter.

- For mig fungerer det rigtigt fint, og det er sidste år et godt eksempel på, siger Søren Kragh Andersen, som blandt andet vandt to etaper i Tour de France i 2020.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Team DSM-chef Iwan Spekenbrink.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foråret blev en skuffelse

Søren Kragh Andersen under Tour de France 2020, som er hans hidtil bedste sæson. Foto: Tariq Mikkel Khan.

En niendeplads i forårsklassikeren Milano-Sanremo og en femteplads på enkeltstarten i Paris-Nice er resultater, som en professionel cykelrytter kan være tilfreds med, men Søren Kragh Andersen kom efter mere end det i foråret. Meget mere.

- Det så faktisk lovende ud tidligt på året, så jeg er skuffet over, at jeg ikke kunne sidde med i klassikerne oppe nordpå - især i Flandern Rundt, siger Søren Kragh Andersen, som blev nummer 58 i løbet.

- Det var en stor skuffelse for mig, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg ikke kunne køre med i finalen i det løb.

Hans trøst er, at der er en god forklaring: Sygdom. Kort efter Milano-Sanremo blev han ramt af et halsonde og hoste, og det slog over i bihulebetændelse, som det tog ham lang til at komme sig over.

- Jeg har været mere eller mindre syg lige indtil for bare tre-fire dage siden. Det er gået op og ned, men alt i alt har det nok været en del værre, end jeg lige umiddelbart har troet, siger Søren Kragh Andersen.

- Jeg må stille mig tilfreds med de resultater, jeg leverede tidligt på sæsonen, for jeg er bestemt ikke tilfreds med de seneste.

Et af hans store mål for sæsonen var Milano-Sanremo, hvor han i dag med tilfredshed kan notere, at han spillede en rolle i finalen. Med sygdommen bag sig skuer han nu fremad, men han ved endnu ikke, hvordan hans løbsprogram kommer til at se ud.

- Holdet arbejder på at fastlægge et program, og jeg ved faktisk ikke endnu, hvad jeg skal køre. Jeg skal på højdetræningslejr med holdet i maj, og derefter skal jeg køre løb igen.

- Jeg håber selvfølgelig på, at jeg skal køre Tour de France, men det er ikke på programmet endnu, siger Søren Kragh Andersen.