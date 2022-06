Forfærdelig skade til Valgren: - Min egen skyld

Michael Valgren kom ud for et voldsomt styrt på Route d'Occitanie og skal opereres i næste uge

En hofte af led, et bækkenbrud og en mulig knæskade.

Det var, hvad den danske cykelrytter Michael Valgren pådrog sig, efter et voldsomt uheld i Route d'Occitanie søndag.

Det bekræfter Michael Valgrens hold, EF Education-EasyPost, på Twitter.

Danskeren skal nu fragtes til Monaco, hvor han skal opereres i næste uge.

'Vær sammen med os om at ønske Michael en hurtig bedring,' lyder det i tweetet fra cykelholdet.

Michael Valgren har søndag aften postet et selfie fra hospitalssengen på sin Instagram-story.

- Det var min egen skyld, og jeg er ked af, jeg tog den risiko. Men jeg ville vise mit værd før Touren efter min corona, og jeg gik lidt over grænsen på en nedkørsel. Heldigvis tog jeg ingen med mig i faldet.

- Og alt, jeg gerne vil sige, er bare tak for alle jeres søde beskeder. De betyder meget, skriver Michael Valgren.

Screendump fra Instagram.

- Han er okay. Altså han har ikke slået hovedet eller fået nogen indre blødninger, sagde EF's danske sportschef, Matti Breschel, til Ekstra Bladet kort efter styrtet.

Matti Breschel kunne dog hurtigt slå fast, at Michael Valgren ikke kommer til at være klar til Tour de France-starten i København om små to uger.

Selvom det er triste nyheder for Valgren, kunne uheldet have fået langt større konsekvenser.

Ifølge Matti Breschel faldt Michael Valgren ud over en skrænt, hvor han skulle hentes op med et reb. Det fortæller han til TV 2 Sport.

Men hvis Valgren var blot faldet et par meter længere ned, kunne han være faldet ud over en skrænt med 100 meter ned.

Michael Valgren lå nummer tre før lørdagens etape i Route d'Occitanie, men dumpede helt ned som nummer 66.

Søndagens etape var 188 kilometer lang, men blev altså uden Michael Valgren over målstregen. Også danske Mattias Skjelmose, Jonas Gregaard, Jacob Hindsgaul og Asbjørn Hellemose er med i løbet.