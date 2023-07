Forfatter fulgte Vingegaard i tre år: Så ikke noget ulovligt

Når man sidder foran fjernsynet, kan det være svært at vurdere.

Jonas Vingegaard suser op ad bjerget hurtigere end resten af cykeleliten, præcis som Bjarne Riis og Michael Rasmussen gjorde.

Hvordan adskiller den stille Tour-konge fra Glyngøre sig fra 'Ørnen fra Herning' og 'Kyllingen fra Tølløse'? Kan vi stole på ham?

Seere og cykelfans kommer ikke med ind på hotelværelset, når Vingegaard forlader målområdet efter Tour-etapen. Vi ved ikke, hvad der sker på Jumbo-Vismas træningslejre i forberedelserne til Tour de France, og vi er ikke på hotellet om aftenen, når der spises aftensmad efter en overstået etape.

Men det er der én, der har været.

Sportsjournalisten Nando Boers fulgte Jumbo-Visma tæt under sidste års Tour de France. Han boede bl.a. sammen med holdets ryttere. Foto: Dirk-Jan van Dijk

Fulgte dem tæt

Den hollandske journalist Nando Boers fulgte Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard tæt i årene fra 2020-2022, da han skrev bogen ‘Planen’, der bl.a. handler om Vingegaards vej mod Tour-triumfen i fjor.

Boers kom helt tæt på Vingegaard og holdet i den periode, og havde frit indblik i maskinrummet på storholdet.

Han var med på deres træningslejre, til taktikmøder og også til Tour de France i 2022, hvor han som fluen på væggen kunne følge Vingegaards vej mod sin første Tour-triumf.

I hele denne periode kunne han frit snakke med ryttere og personale. Han boede ofte på samme etage som rytterne på hotellet og sad med ved middagsbordet om aftenen. Kun individuelle samtaler mellem sportsdirektører og ryttere var lukket for ham.

Jumbo-Visma ved et af de mange hoteller under sidste års Tour de France. Foto: Per Rasmussen

Så ikke noget ulovligt

Han kom med andre ord tæt ind på livet af verdens mest succesfulde cykelhold.

Spurgt direkte, om han i den periode, han fulgte holdet, så noget mistænkeligt, der kunne tyde på urent trav, svarer han Ekstra Bladet:

- Jeg så ikke noget, hvor jeg tænkte, ‘De bruger noget ulovligt’. Jeg har ikke set noget. Jeg har ikke været der i år, så det kan jeg ikke sige noget om, men i 2020-2022 så jeg ikke noget, der var ulovligt, og som jeg ikke forstod kunne lade sig gøre. Havde jeg gjort det, havde jeg skrevet det ned, forklarer Boers.

Nando Boers har 25 års erfaring som sportsjournalist, hvor han bl.a. har dækket cykling, Formel 1 og speedskating.

Jumbo-Vismas bus ved dette års Tour de France. Her sad Nando Boers med ved møderne, da han fulgte holdet fra 2020-2022. Foto Ritzau Scanpix/Anne-Christine Poujoulat

Åbne om præparater

I sin tid i slipstrømmen på Jumbo-Visma fik Boers forklaret mangt og meget om holdets tilgang og forberedelser.

Han sad med på Teams, når holdets trænere snakkede taktik og forberedelser.

Dørene stod vidt åbne, og holdets personale forklarede gerne om deres metoder.

Bl.a. var de ifølge Boers meget åbne omkring deres brug af ketoner og andre midler, som de bruger for at blive bedre i træning og til løb.

- Der var en åbenhed, jeg ikke ofte ser. De var åbne omkring ketoner, og de forklarede mig, hvordan det fungerer. De fortalte mig, at Jonas ikke bruger det.

- Alle (cykelhold, red.) prøver at forbedre sig inden for reglerne. De bruger bikarbonat (bagepulver, red.), og de (Jumbo-Visma, red.) har fundet en ny måde at indtage det på, så kroppen bedre optager det, og det er lettere at fordøje. Det er de åbne omkring.

Både bikarbonat og ketoner er ganske udbredt i cykelsporten som lovlige midler, der hjælper en rytter med at præstere. Dog bruges sidstnævnte ikke af de ni WorldTour-hold, der er en del af MPCC (Bevægelsen For en Troværdig Cykelsport, red.).

Vingegaard dikterer tempoet på 20. etape af Tour de France. Ritzau Scanpix/Franck Faugere

Ro i maven

I oktober sidste år sluttede forløbet som fluen på væggen hos Jumbo, og siden har Boers skrevet på bogen om verdens bedste cykelhold.

Fra hjemmet har han kunne følge Touren på afstand, og det er med en ro i maven, han ser Vingegaard vinde løbet for andet år i træk.

- Jeg har en rolig fornemmelse. Men hvad siger det? Det er svært at vurdere. Jonas var god i 2021 og i 2022, og nu er han god igen. Det, jeg så på enkeltstarten, var exceptionelt. Men Pogacar har også gjort exceptionelle ting. Roglic var exceptionel, da han vandt OL-guld i Tokyo, og Mathieu van der Poel har gjort exceptionelle ting i endagsløb. Der er mange exceptionelle ting i sport.

- Jeg kan kun snakke om det, jeg har set. Jeg var med holdet i lang tid. Selvfølgelig var jeg der ikke 24 timer i døgnet 365 dage om året i de tre år, men jeg så ikke noget.

Det er således med ro i maven, Boers ser Vingegaard betræde podiet i Paris, når stjernen fra Thy vinder verdens største cykelløb for andet år i træk.

Det bliver han den første dansker i historien til at gøre.