Forgylder Fuglsang: Kæmpe million-gevinst på vej

Blandt dem, der med glædestårer i øjenkrogene ventede på Jakob Fuglsang i Liège i søndags, da han tordnede mod mål og sin karrieres største sejr, var italieneren Moreno Nicoletti, som i 12 år har været Fuglsangs manager og ven.

Bevæget faldt Nicoletti danskeren om halsen, da sejren i monumentet Liège-Bastogne-Liège var en realitet. Triumfen betyder, at Fuglsang, som er på jagt efter ny kontrakt fra årsskiftet, kan budgettere med en betydelig lønstigning i de kommende år, fortalte Nicoletti et par timer senere til Ekstra Bladet.

Nicoletti forventer, at Fuglsang, som i år tjener en million euro på Astana, næste år tjener det dobbelte. Det kommer Nicoletti også til at mærke, men det var ikke derfor, han kneb en glædeståre der bag målstregen i Liège søndag.

- Jeg er meget, meget lykkelig. Det var meget emotionelt for mig, så ja, jeg græd lidt. Jeg blev rørt, for jeg har været med til alle Jakobs løb i år, og jeg vidste, at noget stort var i vente, sagde Moreno Nicoletti til Ekstra Bladet, da vi fangede ham på mobilen efter sejrsceremonien.

Moreno Nicoletti i Astana-lejren under Tour de France 2017. Foto: Claus Bonnerup.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse for mig. At se ham vinde et så stort løb – det var meget stærkt, sagde Nicoletti, som uden tøven sætter Fuglsangs markedspris til mindst to millioner euro næste år. Det svarer til cirka 15 millioner kroner, hvilket atter vil gøre Fuglsang til Danmarks bedst betalte cykelrytter.

Det var han fra 2011 til 2018, mens Michael Valgren i denne sæson overhalede Fuglsang i kraft af sit skifte til Dimension Data. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tjener Valgren 1,2 millioner euro i år.

- Jeg har holdt møde med fem forskellige hold på det seneste, men først efter Critérium du Dauphiné (optaktsløb til Tour de France, red.) beslutter vi, hvad der skal ske, sagde Nicoletti om Fuglsangs fremtidsplaner.

- Vi har ikke talt om penge, men jeg forventer, at hans pris nu er steget til mindst to millioner euro. Pengene er vigtige, men endnu vigtigere er det, at Jakob får et stærkt hold omkring sig.

- Det bliver afgørende, at et hold kan sikre Jakob den bedste opbakning. Kun med den rette støtte kan han vinde flere store løb, sagde Moreno Nicoletti.

Den rutinerede rytteragent har gennem årene samarbejdet med en stribe danske ryttere - heriblandt Michael Rasmussen, Chris Anker Sørensen, Simon Andreassen og Jonas Gregaard.

