Forklarer særlig øjeblik: Dét skete der

Det var ikke helt til at gennemskue på tv-skærmen, men nu forklarer Jonas Vingegaard, hvad der skete mellem ham og Tadej Pogacar få kilometer fra mål

ALPE D'HUEZ (Ekstra Bladet): Side om side. På vej op ad Alpe d'Huez. I duel om at vinde verdens største cykelløb.

Meget mere alvorligt bliver det formentlig ikke. Alligevel opstod der en noget speciel situation mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar med omkring to kilometer tilbage af 12 etape ... De smilte til hinanden.

Et kort sekund lignede det endda også, at de to rivaler udvekslede ord. Derfor blev den danske Jumbo-Visma-stjerne også spurgt ind til den noget pudsige situation efter etapen:

- Vi sagde faktisk ikke noget til hinanden. Han smilte til mig, og jeg smilte tilbage. Det er det, lød det fra Jonas Vingegaard.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: BERNARD PAPON/Ritzau Scanpix

Alligevel sagde smilene noget om deres forhold.

Det tyder nemlig på, at der er god stemning mellem slovenske Tadej Pogacar og danske Jonas Vingegaard på trods af, at de formentlig begge betegner hinanden som deres største konkurrent på cyklen.

Annonce:

Allerede onsdag beviste de to stjerner, at de i hvert fald ikke er hinandens værste fjende.

Efter sin nedtur på 11. etape var Pogacar nemlig henne ved Jonas Vingegaard for at anerkende danskerens præstaion. Selv i det øjeblik var der overskud til et smil hos sloveneren.

Men hvordan ender det gode forhold alligevel ud i et smil til hinanden på den måske mest legendariske stigning i verdens største cykelløb?

- Jeg tror bare, det handler om respekt. Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg har meget respekt for Tadej. Jeg tror også, det gælder den anden vej rundt, forklarede Jonas Vingegaard.

- Pogacar kan selvfølgelig alt. Han er en af de bedste ryttere gennem tiden allerede. Og det er det. Jeg har bare meget respekt for ham, så jeg tror bare, at det er det, der gør det.

I det samlede klassement fører Jonas Vingegaard med to minutter og 22 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.