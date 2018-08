Forlader Fuglsang: Dansk cykelstjerne skifter til afrikansk hold

Michael Valgren skal fremover køre for det sydafrikanske hold Team Dimension Data for Qhubeka

Michael Valgren skifter Astana ud med en to-årig aftale hos Team Dimension Data for Qhubeka, oplyser holdet i en pressemeddelelse.

- Det er en stor mulighed for mig at skifte til et hold, der er så opsat på at bygge på deres hold til klassikerne. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med gutterne på holdet, og jeg ser en stor fremtid for mig her, siger Michael Valgren.

Han forlader dermed Astana, hvor han har kørt siden 2017.

- At vi får Michael, er et stort scoop for os. Han har været en af de bedste ryttere i 2018. Det viste hans sejre tidligt på året, og det blev bakket op af virkelig stærke præstationer i Criterium du Dauphine og Tour de France.

- Skiftet er endnu et skridt i vores rejse mod toppen af sporten, og det giver især et boost for os i klassikerne, hvor han har vist god form tidligere i år, siger teamchef hos Dimension Data, Douglas Ryder.

Valgren høstede store roser i foråret, hvor han vandt både Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad, mens han leverede stor præstationer for Astana i Tour de France. Her var han en stor del af holdkammerat Magnus Corts etapesejr.

Hos Dimension Data bliver Valgren blandt andet holdkammerat med ryttere som Mark Cavendish, Edvald Boasson Hagen og Serge Pauwels.

Valgren startede karrieren hos Glud og Marstrand, inden han i perioden 2014-2016 kørte for Tinkoff-Saxo. Nu venter et nyt eventyr hos sydafrikanske Team Dimension Data efter en enkelt sæson hos Astana.

