Forlader storhold: Nu har Jesper Hansen fundet nyt hold

Det kom for få dage siden frem, at Jesper Hansen stoppede på Astana. Nu har den danske klatrer fundet en ny arbejdsgiver

Fra den næste sæson skal Jesper Hansen køre for det franske hold Cofidis.

Det skriver det franske hold på sin twitter-profil.

- På et hold med de værdier er jeg sikker på, at jeg have de rigtige forudsætninger for at udvikle mig og opnå mine målsætninger, siger danskeren.

For kun tre dage siden kom det frem, at den 27-årige rytter efter sæsonen stopper på Astana.

? Nous sommes fiers de vous annoncer la signature de Jesper Hansen, vainqueur du Tour de Norvège 2015 !



« Dans une équipe de cette valeur, je sais que je trouverai les bons repères pour progresser et offrir des satisfactions »



Bienvenue Jesper #CofidisMyTeam pic.twitter.com/RS0eSoxHhT — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS) 17. august 2018

Cofidis er i modsætning til Astana, ikke et World Tour-hold, men holdet får alligevel stort set altid wildcards til de store løb.

På den måde kan Jesper Hansen altså stadig køre Tour de France, som i år, da han kørte for Jakob Fuglsang på Astana.

Jesper Hansen vandt i 2015 Tour of Norway - karrierens højdepunkt indtil videre, der kørte han for Tinkoff-Saxo.

Efter skiftet til Astana i 2017 har han primært optrådt som hjælperytter, blandt andet i årets Tour de France, hvor han skulle agere hjælperytter i bjergene for Jakob Fuglsang.

Hansen endte selv som nummer 56 i løbet.

