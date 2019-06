Formidable Fuglsang: Ni forbedringer har sendt ham mod toppen

1. Styr på kosten

For en rytter som Fuglsang er vægten altafgørende. Et kilogram kan gøre hele forskellen i bjergene, hvorfor alle klassementsryttere piner sig ned i vægt. Det kan gå ud over både træning og livskvalitet, men Fuglsang har fundet den perfekte balance, hvor han uden at sulte sig kan holde sin ønskede vægt. Samtidig får han nu langt mere ud af sin træning end tidligere.

- Jeg føler mig mæt, og jeg har oplevet en større tilfredsstillelse ved min træning og min dagligdag, siger Fuglsang.

Hans kostplan tilrettelægges i samarbejde med den hollandske ernæringsekspert Marcel Hesseling, som er ansat på Astana.

2. Mere erfaring

Fuglsang er i gang med sin 11. sæson som professionel, og han har siden sin debut på World Tour-niveau i 2009 kørt med helt fremme. Den erfaring, han har høstet gennem årene, kommer ham til gode nu.

- Jeg har lært af mine fejl, og jeg skal undgå at begå dem igen, siger Fuglsang.

- Jeg har lært, at man godt kan arbejde sindssygt hårdt og så alligevel blive nummer to, tre eller fire. Men når det så lykkes at vinde, er det virkelig en belønning, der skaber en stærk motivation i forhold til at opnå endnu mere.

3. Bedre træningsforhold

Efter nogle år i Italien, hvor han blandt andre trænede med Michael Rasmussen, rykkede Jakob Fuglsang i 2011 til Luxembourg, da han skiftede til det luxembourgske storhold Leopard Trek. Han sagde da farvel til høje bjerge som træningsterræn og ikke mindst det gode vejr længere sydpå. i 2016 rykkede han til Monaco, hvor han har fået optimale træningsvilkår.

- Monaco har gjort mig til en bedre rytter. Jeg skulle være flyttet herned for flere år siden.

- Jeg har vist ikke haft bare én dag i år, hvor jeg har måttet opgive at træne på grund af dårligt vejr, siger Fuglsang.

4. Ny træner

Fuglsang var gennem flere år nært knyttet til træneren Rune Larsen, som i 2018 var fuldtidsansat på Astana. Da Larsen ikke fik sin kontrakt med holdet forlænget, skiltes deres veje, og Fuglsang følger nu den kurs, som Astana-træneren Maurizio Mazzoleni udstikker.

Tiden var øjensynligt inde til at prøve noget nyt, for trænerskiftet har virket som en saltvandsindsprøjtning på Fuglsang.

5. Stærkere holdånd

Da italienerne Vincenzo Nibali og Fabio Aru var stjerner på Astana, drejede alt sig om dem og deres chance i Giro d’Italia og Tour de France. Men også i løb, hvor de måske ikke var klar til at køre om topplaceringer, var det dem, der blev kørt for.

Det indskrænkede andre rytteres muligheder og lyst til at yde en indsats. Da Fuglsang blev kaptajn, afmonterede han fuldt bevidst det strenge hierarki på holdet.

- Nibali og Aru var ikke ærlige nok til at sige til, hvis de ikke var klar, og at de i stedet var parate til at køre for en anden. Det har jeg været klar til, siger Fuglsang.

- Jeg har kørt som hjælperytter i mange år, og jeg har ikke noget problem med at køre for en anden, hvis han har en bedre dag, siger Fuglsang og peger på, at det omvendt har sikret ham enorm loyalitet og offervilje fra sine hjælperyttere.

6. Succes avler succes

- I år har det haft stor betydning, at vi er så mange, der tidligt på året har haft succes. Det falder lidt nemmere lige at yde en ekstra indsats for en holdkammerat, hvis man selv allerede har lavet gode resultater, siger Fuglsang.

- Når et hold har succes, vil alle være med, og alle vil lige yde lidt mere. Alle vil med hjem og fuldføre løbene. Og det betyder i sig selv meget.

- Hvis folk står af i utide, så får de ikke de nødvendige kilometer i benene (hvilket svækker holdet generelt, red.), siger Fuglsang.

7. Bedre plads i feltet

Det professionelle felt har sin helt egen hakkeorden, hvor de store navne vises en respekt, som vandbærerne kun drømmer om. Med sine overbevisende resultater har Fuglsang bevæget sig opad i hierarkiet og får nu bedre plads i feltet.

- Jeg har bevist, at jeg kan være med, og jeg kan derfor tillade mig at køre offensivt. Jeg kan tillade mig at sidde fremme, siger Fuglsang.

- Jeg kan tillade mig at bruge holdet til at køre mig ind på Côte de la Roche-aux-Faucons (sidste og afgørende stigning i Liège-Bastogne-Liège, red.) som den første, hvor jeg andre år har været den, der har siddet og jagtet nede fra en position som nummer 30.

8. Nyt grej

Sæsonen 2017 var resultatmæssigt en temmelig tynd affære for Astana, som hentede første sejr så sent som midt i april. Siden kom der flere gode resultater på kontoen - ikke mindst Fulgsangs sejr i Critérium du Dauphiné - men stadig var det en drøj sæson at komme igennem.

- Før 2018-sæsonen skiftede vi så alt udstyr på holdet. Dæk, rammer, geargruppe, hjelm, tøj. Vi skiftede simpelthen alt, siger Fuglsang.

- Vi kørte inden da på dæk, der bare ikke var gode nok, så vi sad i feltet og spildte energi til højre og venstre. Tilmed på en ramme (et cykelstel, red.), som ikke var specielt god. Dem fik vi ikke skiftet før Dauphiné sidste år.

- Materiellet har enorm betydning nu om dage, siger Fuglsang.

9. Ny strategi

Allerede tidligt på året høstede Astana mange sejre og var på et tidspunkt det mest vindende World Tour-hold, og det er et udslag af en bevidst strategi om, at holdet skal køre stærkt hele sæsonen og ikke kun satse på Grand Tours.

Det er ikke mindst sportsdirektør Bruno Cenghialtas fortjeneste. Han kom til Astana fra Team Tinkoff i 2017.

- Brunos filosofi er, at det giver holdet som helhed en enorm moral, hvis det kører stærkt fra sæsonstarten, fortæller Fuglsang.

- Det kan ikke nytte at vente til Giroen og Touren, som vi gjorde førhen.

Navn: Jakob Fuglsang. Født: 22. marts 1985 (34 år). Højde: 182 cm. Karriere: 2004: Midtjysk Mountainbike klub. 2005: Team Heijdens-Ten Tusscher. 2006-2008: Team Designa Køkken/Team Cannondale - Vredestein. 2009-2010: Team Saxo Bank. 2011-2012: Leopard Trek. 2013-: Astana. Udvalgte meritter: Vinder af Liège-Bastogne-Liège (2019). Etapesejr i Tirreno-Adriatico (2019). Nummer to i Strade Bianche (2019). Samlet sejr i Andalusien Rundt (2019). Etapesejr i Romandiet Rundt (2018). Samlet sejr i Criterium du Dauphiné (2017). To etapesejre i Criterium du Dauphiné (2017). Sølv ved OL i Rio i mændenes linjeløb (2016). Samlet nummer fire i Criterium du Dauphiné (2013). Samlet vinder af Tour of Luxembourg (2012). Samlet vinder af Østrig Rundt (2012). Samlet nummer tre i Schweiz Rundt (2010). Samlet vinder af Post Danmark Rundt (2008, 2009 og 2010). Samlet vinder af Slovenien Rundt (2009). Guld ved U23-VM i mountainbike (2007). Kilde: Ritzau

