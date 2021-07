Formsvage Fuglsang: - Tror det er vaccinen

QUILLAN (Ekstra Bladet): Inden Tour de France var Jakob Fuglsang af flere både danske og internationale cykeleksperter spået til at være et godt bud på en etapevinder.

Grunden var, at den 36-årige dansker inden Touren blev treer i forberedelsesløbet Schweiz Rundt, og at han ikke længere ville køre for det samlede klassement.

Men i de foreløbige 14 etaper har han ikke engang været tæt på - og han har selv en teori om, hvorfor.

- Det er lidt dumt at have fået en vaccine for at komme til OL, hvis den gør, at man ikke kan 'performe'.

- Tror du, at det er den?

- Ja, jeg tror, at det er den, siger han om den Pfizer-vaccine, han som OL-deltager har skullet tage.

Foto: Claus Bonnerup

Det skal understreges, at der blot er tale om en mistanke. Fuglsang begrunder den med, at han havde det på samme måde efter sit første stik.

- Jeg fik en vaccine efter klassikerne, og jeg mærkede noget til den på træningslejren på Tenerife - tror jeg. Jeg tror, at det er det.

- Så i Schweiz Rundt var jeg godt kørende, og derefter fik jeg vaccine nummer to. Og det er den, jeg formentlig mærker nu.

- Så jeg håber på, at når jeg kommer til OL, så er skidtet ude af systemet, siger Fuglsang, der også prøver at beskrive, hvordan han har det.

- Når jeg virkelig skal køre til så ... arrrgh, siger han med tungen ud af halsen.

- Jeg føler det som om, at jeg har en begrænser på.

- Jeg kan holde på i et kort stykke tid. Men så er det ligesom om, at der mangler luft.

- Jeg har talt med vores læge og soigneurs, og på hviledagen ville jeg gerne have foretaget en laktat-test. For jeg så på Tenerife, at der var noget, der ikke skulle være. Jeg havde unormalt højt laktat-niveau i forhold til mine watt-tal.

- Men lad os se, siger Astana-rytteren, der kort efter Tour de France rejser til Tokyo for at forsøge at forbedre sin sølvmedalje fra OL i Rio.