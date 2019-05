Forrygende dansk triumf: Sætter OL-guldvinder til vægs

Det danske cykelhold Riwal Readynez kan notere sig sin hidtil største sejr, siden holdet fra årsskiftet rykkede op og blev prokontinentalhold.

Alexander Kamp kørte lørdag først over stregen på 3. etape af Tour de Yorkshire, der blev afviklet under hårde forhold i regn og blæst med mål i Scarborough.

På en dag, hvor Riwal-holdet spillede en stor rolle, sørgede Kamp for den perfekte afslutning ved at vinde spurten, hvor blandt andre den olympiske mester Greg Van Avermaet (CCC) blev sat til vægs.

- Det var en hård etape med sidevind, og mine holdkammerater gjorde et fremragende job. Det er bare fantastisk, at jeg så kunne gøre det færdigt, siger Kamp i et interview vist på TV 2 Sport.

Riwal-holdet sad perfekt, da feltet som ventet knækkede over i det hårde vejr.

Det betød, at holdet havde hele fire ryttere med i den 21-mands-gruppe, der senere skulle køre for sejren.

Ud over Kamp sad Emil Vinjebo, Andreas Stokbro og norske Krister Hagen fremme i frontgruppen, der blandt andre også talte den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Ineos).

Riwal og Ineos arbejdede sammen, så udbrydergruppen kunne holde hovedfeltet på afstand, og da det hele skulle afgøres, var det da også med etapens to dominerende hold forrest.

Kamp, der har vist storform i de seneste uger, timede sin spurt bedst og pressede cyklen over målstregen før Ineos-rytteren Chris Lawless, mens Van Avermaet sluttede på tredjepladsen.

I den samlede stilling er den 25-årige dansker på andenpladsen inden den afsluttende etape.

Han er i samme tid som førende Lawless, så alt er åbent inden søndagens 175 kilometer fra Halifax til Leeds. Andreas Stokbro er på fjerdepladsen ti sekunder efter.

